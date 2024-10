Assises de la FESSEF : Les étudiants sénégalais en France déclinent l’invitation

Communiqué conjoint : Non-Participation aux assises de la FESSEF

En notre qualité de présidents des associations des étudiants sénégalais du Nord, d’Amiens, de Montpellier, de Créteil, de Nanterre, de la Sorbonne, de Pau et de Marseille nous portons à la connaissance de la communauté estudiantine sénégalaise de France que nous ne participerons pas aux Assises organisées par la Fédération des Etudiants et Stagiaires Sénégalais de France (FESSEF).

Les associations sénégalaises implantées dans les universités et villes de France ont pour mission première de soutenir les étudiants sénégalais tout au long de leur parcours. Ces associations travaillent sans relâche pour accueillir, héberger, orienter et assister les étudiants, et ce, souvent sans budget ni appui des autorités compétentes.

Depuis plusieurs mois, nous avons constaté un manque d’implication et de communication transparente entre les présidents d’association et le bureau de la FESSEF. Cette situation a rendu difficile, voire impossible, la collaboration constructive nécessaire pour atteindre nos objectifs communs. Malgré nos efforts répétés pour rétablir un dialogue productif, nous n’avons pas observé d’évolution significative dans le fonctionnement interne de la Fédération.

Ce manque de communication a malheureusement conduit à une diminution de l’implication et de la mobilisation autour des projets que nous souhaitions porter ensemble. Les valeurs de transparence, de coopération et de solidarité qui nous animent ne trouvent plus leur écho au sein de cette organisation. En conséquence, et pour rester fidèles à nos principes d’engagement et de participation active, nous avons pris la décision de nous désengager de cet évènement. Cependant, nous continuerons à œuvrer avec nos partenaires et toutes les parties prenantes qui partagent notre vision et notre volonté d’agir concrètement en faveur de nos causes communes.

Nous croyons en une structure qui respecte la collaboration, la transparence, et l’implication de toutes les parties prenantes. En l’absence d’informations crédibles, d’une démarche inclusive, et de preuves tangibles de l’engagement de la FESSEF envers les étudiants sénégalais, nous considérons qu’il est inutile de participer à cet événement.

Paris, le 30 septembre 2024

Les présidents et présidentes Signataires :

Moustapha NDOYE S. Moussa DIOP Pape Moctar Ndiaye Adji Sira Ndiaye (Marseille). (Paris-Nanterre) (Sénégalais du Nord.) (Paris-Créteil) Assane Seck Abdou Khadre Ngom. Adja Aichatou DIEYE Papa Dethié Ngom (Paris Sorbonne) ( Montpellier). ( Amiens) (Pau)