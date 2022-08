Abass Fall de Pastef sonne (aussi) la mobilisation pour 2024

L’appel d’Ousmane Sonko n’est pas tombé dans les oreilles d’un sourd. En conférence de presse, le leader de Pastef avait demandé à ses militants de ne pas répondre aux insultes et de faire focus sur la présidentielle de 2024. Les patriotes commencent à réagir favorable à cet appel.

« 2024 ! C’est dans 18 mois dixit le Président Ousmane SONKO. Point de temps à perdre sur des détails et autres futilités. Pas de temps à perdre. Point de diversion ni de tergiversations. Visitons les villages, les hameaux les plus reculés, les quartiers et les villes à la recherche de militants, de sympathisants et d’électeurs. Parlons leur du projet PASTEF, du parcours et de la vision de son leader : souveraineté, éthique, fraternité et panafricanisme. Préparons-nous aussi aux assauts du président comploteur désespéré et de sa clique en mobilisant toutes nos forces et nos énergies pour lui opposer, en cas de besoin, la résistance qui sied. Ce projet doit aboutir, c’est le moment. Un seul objectif : faire du Président Ousmne SONKO le prochain président de la République InchaAllah », a écrit Abass Fall.