Abass Fall sur les licenciements : «Il faut assainir»

Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, se prononce sur les licenciements signalés au niveau du Port autonome de Dakar (Pad).

«Il faut assainir, approuve-t-il, dans un entretien accordé au Le Soleil de ce mercredi, 15 janvier. Je vous ai parlé de ce qui se passe à La Poste. Il y a des recrutements politiques, des gens recrutés, mais qui ne viennent même pas au travail. Chez nous, avec la convention État-employeurs, on a trouvé une situation incroyable.»

Il s’agit, relève-t-il, indigné, «de plus de 200 personnes qu’on ne reconnait même pas». Pire, embraye le ministre, «il y a des gens qui n’étaient même pas au courant qu’ils percevaient de l’argent. On appelle la personne et elle dit n’avoir jamais reçu de l’argent alors que cet argent a été envoyé. Des entreprises qui étaient éligibles dans la convention État-Employeurs qu’on appelle et elles disent n’avoir jamais été éligibles.»

«Ce sont des choses incroyables», répète l’interlocuteur du journal. Qui a tenu à préciser que «le Dg du Port [Waly Diouf Bodian] a démenti l’info [selon laquelle] autant de personnes ont été licenciés.»

Abass Fall concède toutefois qu’«il y a des gens dont les contrats sont arrivés à terme qu’on ne pouvait pas renouveler» d’autant que, souligne-t-il, «arriver à un certain niveau, il faut se séparer de ceux qui ne sont pas utiles à l’entreprise tout en respectant le droit du travail».

Pour l’ancien parlementaire, la solution est toute trouvée : «Il faut revenir à ce système de départ volontaire jusqu’à ce que les entreprises puissent avoir la possibilité de recruter. […].»

