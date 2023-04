Abattue et enterrée vivante…Elle se réveille dans la tombe

Une femme enterrée vivante secourue après 10 heures dans une tombe

Au Brésil, une femme a vécu le pire moment de sa vie, après avoir passé plus de dix heures enfermée dans une tombe. Elle y avait été transportée après avoir été battue par trois hommes.

Une Brésilienne a été rouée de coups par trois hommes, avant d’être enterrée vivante et laissée pour morte. Elle a finalement pu être libérée… au bout de dix longues heures. Voici ce que l’on sait de cette sordide histoire.

Battue et laissée pour morte

C’est une histoire terrible qu’a vécu une Brésilienne de 36 ans. Comme le rapporte The Independant, elle a été attaquée chez elle par trois hommes qui l’ont rouée de coups et laissée pour morte. Son mari, présent, a lui réussi à s’échapper. Comme elle le racontera plus tard à la police, les trois hommes lui reprochaient d’avoir « égaré » des armes et de la drogue qu’elle stockait chez elle.

Une fois que leur victime a perdu connaissance, ils l’ont amené au cimetière de Visconde do Rio Branco, à une centaine de kilomètres du nord de Rio de Janeiro. Là, ils l’ont ensuite enfermée dans une tombe, qu’ils ont ensuite scellée. Elle a ensuite repris connaissance, pour constater qu’elle était prise au piège.

Enterrée pendant dix heures

C’est ensuite un très long calvaire qu’a connu cette femme, puisqu’elle est restée enfermée plus de… dix heures sous terre. Un véritable cauchemar. À force de crier et d’appeler à l’aide, les employés du cimetière ont fini par être alertés, et ont constaté des traces de sang et une tombe anormalement scellée. Ils ont pu libérer la prisonnière, qui a été hospitalisée en urgence. Son calvaire est loin d’être fini puisqu’elle souffre de blessures à la tête, et risque fort de devoir être amputée d’un doigt, d’après G1.

Deux des trois suspects de l’agression ont pu être interpellés, le troisième est toujours en cavale. Âgés de 20 et 23 ans, les deux premiers avaient déjà été condamnés pour trafic d’armes et de drogues, selon la police, qui a révélé les détails mardi lors d’une conférence de presse. Ils sont actuellement en détention provisoire, et attendent leur procès.

Source OHM