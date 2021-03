Abdou Bara Dolly demande à Macky de restaurer le poste de PM

Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, dans l’émission Actu-Débat, est revenu sur les manifestations citoyennes qui avaient plombé le pays. Le député et vice président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale invite le président Macky Sall à dissoudre son gouvernement et faire revenir le poste de Premier ministre afin d’assurer la diligence dans le traitement des affaires publiques.

« Tous ceux qui entourent le président Macky Sall sont en train de le tromper. Si tel n’était pas le cas, tous ces ministres et directeurs généraux n’allaient pas déserter le terrain et laisser seul le président de la République face à la contestation populaire. Qui parmi eux a investi les plateaux de télévision ou radio pour défendre le président Macky Sall ? Ils s’étaient tous réfugiés dans les hôtels et certains étaient même injoignables lors de manifestations. Ce qui est malhonnête de leur part. C’est pourquoi le président Macky Sall doit revoir sa posture, dissoudre ce gouvernement, limoger tous ces directeurs généraux et faire revenir le poste de Premier ministre avec un gouvernement de technocrates », a dit Cheikh Abdou Bara Dolly devant nos confrères de Dakaractu.