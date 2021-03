Les propositions d’Ibrahima Thioune pour un climat politique apaisé

POUR UN CLIMAT POLITIQUE APAISE ET UNE MEILLEURE MARCHE DE NOTRE DEMOCRATIE

Quid de la responsabilité du parti au pouvoir ?

Le parti ou la coalition au pouvoir doit comprendre s’il peut légitiment nourrir l’ambition de conserver le pouvoir, il est tenu cependant de le faire dans le cadre du respect scrupuleux des principes démocratiques. Il a l’obligation politique et morale de gouverner dans l’efficacité et la transparence, en respectant les droits des citoyens, y compris et surtout ceux de l’opposition qui doit pouvoir, à condition de se conformer aux règles de l’État de droit, exprimer librement leurs opinions, se voir garantir la possibilité de s’organiser pour faire avancer les choses et conquérir le pouvoir.

Quid de la responsabilité des partis d’opposition ?

Pour les partis d’opposition, la même règle signifie :

-Savoir perdre des élections régulièrement organisées et laisser gouverner ceux qu’elles mettent au pouvoir, rompre donc avec cette forme particulière de mépris à l’égard du peuple, qui consiste à croire qu’il peut s’être trompé en préférant d’autres.

-Savoir qu’une action politique, quelles que soient les raisons qu’elle se donne ne peut être légitime que dans la mesure où elle contribue à améliorer la situation de citoyens et garantir leur liberté et leur sécurité. Donc l’opposition doit se garder autant que possible de recouvrir à des formes et à des méthodes de lutte pouvant compromettre la liberté des citoyens ainsi que la sécurité de leurs personnes et de leurs biens en plongeant la société dans une certaine anarchie.

-Savoir que quand on prétend contribuer à la formation d’une nation solide, moderne et démocratique on ne doit pas fonder son discours et son action politique sur des éléments qui affaiblissent la cohésion nationale et foulent au pied les principes sacro-saints de la république.

Quid du rapport qui devrait exister entre pouvoir et opposition ?

Il urge que nous (acteurs politiques) comprenions que l’adversité politique ne doit pas être conçue comme une « guerres de religions » qui opposerait des « pécheurs » (ceux qui sont au pouvoir) infréquentables à jamais et voués à la damnation éternelle à des « purs » (opposants) bons, intègres, patriotes…qui ne le seraient que du seul fait de penser comme ils pensent.

Le clivage pouvoir /opposition peut donc permettre en principe de mieux « situer » sur l’échiquier politique les projets, les hommes qui en sont porteur et les partis qui sont les instruments de leur matérialisation. Il cesse cependant d’être facteur de dynamisme politique dès lors qu’il est compris comme un « ghetto » dans lequel s’enferment et s’entredéchirent les différents protagonistes du jeu politique, sans possibilité entre eux de contact et à plus forte raison d’échanges voire de coopération pour l’intérêt supérieur de la nation.

Une dernière requête que j’adresse humblement à toutes et à tous : écoutons-nous pas seulement avec nos oreilles mais aussi avec nos cœurs, entendons-nous sur l’essentiel, respectons-nous malgré nos petites différences, traitons-nous en gentlemen…ayons la claire conscience que nul ne détient le monopole de la science infuse, ni de la vertu encore moins de l’amour éperdu du Sénégal et des sénégalais. Nous avons tous (chacun en ce qui le concerne et, quelques soient nos positions politiques actuelles ou futures) la responsabilité politique, morale et historique de contribuer à l’œuvre de construction nationale.

Ne la manquons pas, svp !

Ibrahima Thioune, jeune-responsable politique Apr

Commune de keur Mboucki (Département de Birkilane)