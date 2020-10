Abdou Karim Fofana : « Cette année, on s’attend à des productions records… »

« A toute chose, malheur est bon », semble dire le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique. Répondant à une question ayant trait aux fortes pluies ayant occasionné des inondations, Abdou Karim Fofana, dira : « Cette année, on a remarqué une forte pluviométrie qui présage des rendements records. L’Etat a bien encadré le monde rural en mettant à la disposition de nos braves paysans d’intrants agricoles et autres matériels. Cependant, l’on déplore l’autre face hideuse avec les inondations qui ont fait d’innombrables dégâts à travers le Sénégal. Tout de même, il y a aussi lieu de se féliciter des efforts du Président de la République pour une bonne gestion de ce désastre. Je pense que les actions déployées sont bien louables .J’en veux pour preuve, certains endroits comme Dalifort, Yoff Pikine, Touba, etc. où les inondations sont devenues un vieux souvenir. »