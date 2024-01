Abdou Karim Fofana : «Il est l’heure de se passer de ces casseurs, pilleurs et…»

D’après le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, la mission en perspective de l’élection présidentielle est claire : « il faut réconcilier les sénégalais ». Pour lui et ses camarades de la mouvance, il ne suffit pas seulement changer de président encore moins de se focaliser sur des personnes. Mais il faut transcender ces aspects pour sortir le pays de cette impasse.

Il est l’heure de se passer de « ces casseurs, pilleurs et autres personnes malveillantes » qui tiennent le pays en otage, selon Abdou Karim Fofana. Pour atteindre cet objectif « ultime », avec l’élection qui verra s’installer « un nouveau président », des efforts doivent être consentis.

« Nous, coalition BBY, devons nous ouvrir plus et aller à la rencontre de tous les sénégalais, échanger avec eux. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons faire adhérer aucun Sénégalais à notre vision. D’ailleurs, je suis heureux de trouver que les responsables de Grand Yoff montrent la voie… », a confié le ministre à l’occasion de la mobilisation organisée par la directrice de la SEMIG et présidente du parti UDS/R, en l’honneur du chef de l’État et de toute la coalition présidentielle.

En terminant son discours, Abdou Karim Fofana appelle les responsables de la majorité à l’unité pour se donner les moyens de vaincre leurs adversaires qui seront en lice pour l’élection présidentielle de février 2024.