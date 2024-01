CAN 2023 : le Cap-Vert fait chuter le Ghana (2-1)

Fin de la première journée de la phase de poules dans le groupe B de cette 34e Coupe d’Afrique des nations (CAN), ce dimanche 14 janvier. Le Cap-Vert s’est imposé face au Ghana en toute fin de match (2-1) et s’est emparé de la place de leader de son groupe avant d’affronter le Mozambique lors de la prochaine journée. Revivez le match commenté par nos journalistes.

Après le premier match de ce groupe B entre le Mozambique et l’Égypte, le Ghana et le Cap-Vert entrent à leur tour dans cette CAN en Côte d’Ivoire. Si les Black Stars font office de favoris pour ce match, voilà quelques années que le « Brésil de l’Afrique » a perdu de sa superbe sur la scène internationale. On se rappelle notamment son élimination au premier tour de la dernière CAN au Cameroun.

Huitième de finalistes surprise en 2021, les Capverdiens auront leur mot à dire dans cette poule, quand bien même leurs derniers résultats laissent à désirer avec une seule victoire, trois défaites et un nul sur leurs cinq derniers matches. Mais le Ghana n’aborde pas ce match avec beaucoup plus de confiance après une défaite contre les Comores en qualification de la Coupe du monde (1-0) et surtout une gifle 4-0 reçue en amical aux États-Unis en octobre qui a laissé des traces

Source RFI