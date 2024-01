Ça sent mauvais en 2024 ! Regardez les dérives ethniques d’un candidat recalé

L’élection présidentielle 2024 restera gravée sur les annales de l’histoire. À quelques jours du début de la campagne, rien est encore sûr. Les 21 candidats retenus sont toujours à l’attente du Conseil constitutionnel. Mais cette élection prend des proportions inquiétantes. Des leaders de partis politiques sont en train de virer dans l’ethicisme. Leurs discours est devenu un véritable menace pour la stabilité de ce pays. S’ils continuent sur cette voie, ils vont plonger le pays dans une crise sans nom. Ils doivent être arrêtés avant que l’irréparable ne se produise.

Le Conseil constitutionnel a publié une liste encore provisoire de 21 candidatures pour la présidentielle du 25 février 2024. Si cette liste est validée le 20 janvier 2024, les électeurs auront un large choix. Malheureusement, certains leaders ont décidé de sortir l’élection de son contexte. Des dérives ethniques sont dénoncées, depuis jeudi, sur les réseaux sociaux. Et c’est le leader du mouvement Gueum Sa Bopp qui est au creu de la vague. Bougane Gueye Dany est accusé d’avoir tenu des propos offensants à l’encontre des pulaars (une ethnie au Sénégal).

Dans ses propos Bougane de dire : «La caravane Dogali Benno…va vous dire pourquoi voter pour Amadou Ba est une catastrophe pour ce pays. On va vous dire comment Macky Sall compte poursuivre l’esprit Nedeko Bandum». Ces propos graves sont en train de révolter les pulaars sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent catégoriquement de tels propos tenus par Bougane. Le leader de Gueum Sa Bopp a glissé dangereusement dans l’ethicisme. Ces propos sont d’une gravité extrême avec le contexte politique actuel. Ils pourraient porter à confusion.

En effet, en parlant de «Nedeko Bandum», Bougane Gueye est en train de braquer une ethnie. Ce langage stigmatisant pourraient pousser certains à voter contre l’ethnie pulaars. Or l’élection de 2024 n’est pas une affaire d’ethnie. Ce sont des sénégalais, toute ethnie confondue, toute religion confondue, qui sont appelés à élire celui qui va les diriger pendant les cinq (5) prochaines années. Et rien d’autre. Si des politiciens versent dans l’ethicisme, cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour notre pays. Les sénégalais ont toujours vécu en parfaite harmonie.

Ce débat sur l’ethnie a pris des proportions inquiétantes depuis que Amadou Ba a été choisi comme le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour 2024. Des voix s’étaient levées pour l’accuser d’être d’une autre nationalité. «Amadou Ba est d’origine guinéen et il aspire à diriger ce pays», soutenaient certains partisans de Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux. Ce sont de tels rumeurs qui ont relancé le débat ethnique à quelques jours du lancement de la campagne présidentielle pour 2024. Aucune des personnes qui soutient cette théorie n’est en mesure capable de le prouver.

Si Bougane Gueye et Cie axent leur opération «Dogali Benno» sur le «Nedeko Bandum», ils vont non seulement se perdre dans leur discours. Mais ils vont attiser la haine que certains sont en train de nourrir contre eux. Le groupe de recalés va battre campagne contre Amadou Ba de la pire des manières. Ousmane Sonko et les siens ont payé cash leurs dérives ethnicistes. Les patriotes avaient tenté de faire croire aux sénégalais que le pouvoir voulait asphyxier la Casamance. Ces errements des membres de l’ex Pastef ont poussé bon nombre de personnes à s’éloigner d’eux.

L’ethicisme prend des propositions inquiétantes au Sénégal. Des pays frères ont plongé dans le chaos à cause de tels propos. On a vu ce qui s’est passé au Rwanda entre Hutus et Tutsis, dans les Balkans et aussi en Côte d’Ivoire. Les hommes politiques sont invités à refuser d’être la bombe qui fera voler en éclats la cohésion sociale du Sénégal. Tous les leaders qui se sont lancés sur cette voie, l’ont payé cash. «Dogali Benno» peut se faire si cela se limite à la politique.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru