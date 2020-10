Abdou Karim Fofana : « Sonko a une approche archaïque de l’Administration… »

Le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique, Abdou Karim Fofana, vient d’apporter un cinglant démenti aux accusations d’Ousmane Sonko selon lesquelles le Président Macky et son régime vendent des immeubles du gouvernement.

Dans les colonnes du journal l’Observateur de ce jour, AKF peint le leader du PASTEF comme un gars en profond déphasage avec la modernité. Pour lui, Sonko a tout simplement une approche archaïque de l’Administration : « Ousmane Sonko a une approche archaïque de l’Administration. J’imagine qu’il fait partie de ceux qui pensent que tous les hommes politiques sont des corrompus, les banquiers des usuriers, les hommes d’affaires des truands et les journalistes des partisans. Et avec ces idées arrêtées, on ne peut pas diriger un pays. Je l’ai entendu dire que beaucoup de bâtiments publics sont vendus par le régime. Alors qu’il ignore d’un bout à bout comment les États modernes gèrent leur patrimoine. Il n’a qu’ à se renseigner chez l’ancien Directeur Général du Patrimoine bâti que je fus. L’Etat du Sénégal doit-il laisser en ruine ses bâtiments en état de vétusté avancée ou trouver des solutions extrabudgétaires pour ne pas grever ses ressources ? J’ai initié un modèle PPP( Partenariat Public Privé) qui permet aux promoteurs de construire des projets immobiliers sur le patrimoine de l’État en ruine, à condition de se partager avec l’État les plateaux nouvellement construits, selon un ratio déterminé d’un commun accord. Cela va permettre à l’Etat d’économiser un budget de rénovation et gagner plus de surfaces de bureaux modernes sans dépenser aucun franc. Cette innovation contractuelle devra permettre à l’État d’avoir au moins 10 nouveaux bâtiments administratifs, d’ici à fin 2023, pour loger ses services dans le cadre de ces partenariats, sans dépenser aucun franc. Tout cela est la nouvelle politique immobilière de l’État initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Mais ce genre de choses n’intéressent pas Sonko. De toutes façons, ce gars-là n’aime pas le développement. Quand l’on fait des infrastructures pour moderniser le pays, lui, il qualifie cela de cadeaux faits aux Français. Il n’aime ni l’autoroute à péage, ni le TER( Train Express Régional), ni l’éradication des bidonvilles », s’est expliqué M. Fofana.