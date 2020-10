Grands Moulins : La direction encore au banc des accusés…

Les travailleurs des Grands Moulins de Dakar, organisés dans le cadre de l’Intersyndicale CNTS/UNSAS, s’insurgent contre les agissements réactionnaires de la direction générale à l’encontre des délégués du personnel et de tous les travailleurs grévistes en général.

Le collectif des délégués du personnel, après expiration de leur préavis, avaient déclenché une grève pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Pour faciliter la médiation, et sur la demande de Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, les travailleurs et leurs délégués ont décidé de suspendre la grève.

Mais, c’est avec beaucoup de regret et d’amertume, que les délégués et leurs mandants constatent que, depuis la reprise, les travailleurs continuent de subir des violences verbales et des sanctions de la part de la direction des grands Moulins de Dakar. Ils observent notamment que :

tous les travailleurs grévistes qui étaient nommés chef de bord des cars de transport du personnel ont été demis de leur fonction ;

un délégué, représentant du personnel dignement élu, est interdit d’accès à son poste de travail, et remplacé par un autre délégué choisi parmi les non-grévistes.

Les travailleurs des Grands Moulins de Dakar, dans leur écrasante majorité, se dressent contre ces manœuvres déloyales et restent déterminés à exercer leur droit de grève conformément à la Constitution et aux dispositions de l’article L 273 du Code du travail.

Pour rappel, le Directeur des ressources humaines a fait recours à la main d’œuvre journalière par l’entremise des agences d’intérim pour parer à la grève, au mépris des dispositions de l’article 12 du décret 2009-412 du 23 décembre 2009 interdisant formellement le recours à des travailleurs temporaires pour suppléer des travailleurs en grève licite.

L’intersyndicale interpelle le gouvernement sur sa responsabilité de veiller au respect des dispositions règlementaires relative au droit des travailleurs par la direction des Grands Moulins de Dakar et l’invite à se préoccuper du rétablissement de la paix sociale au sein de cette entreprise.

Fait à Dakar, le 13/10/2020

L’Intersyndicale

Idrissa DIA

Responsable Micro-ingrédients

Les Grands Moulins de Dakar