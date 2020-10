Ziguinchor : Le royaume d’Oussouye a célébré la traditionnelle fête du « houmeubeule »

Le ministre de la culture et de la communication et celle du commerce, ont honoré de leur présence à la cérémonie officielle du « houmeubeule ». Abdoulaye Diop et Assome Aminata Diatta ont transmis au roi Sibiloumbaye Diédhiou le message du chef de l’état Macky Sall a qui, ils ont sollicité des prier pour une paix définitive en Casamance et partout au Sénégal.

Célébrée en 18 jours, le houmeubeule est marquée par le culte, la culture et la tradition. « C’est une occasion pour les sages d’inculquer la vertu et d’autres valeurs à la nouvelle génération durant cette période le vol, l’adultère, le mensonges et autres interdits sont formellement bannies sur toute l’étendue du royaume» informe-t-il. Comme nous l’explique Ismaila Diédhiou un des initiés: « c’est une occasion pour les sages d’inculquer des vertus, la bravoure et d’autres valeurs à la nouvelle génération mais également de les sensibiliser sur les interdits tel que le vol, l’adultère entre autres » informe-t-il.

Après 15 jours, la fête du « houmeubeule » a été clôturé par la traditionnelle danse appelée « houhissène ». Une occasion pour les jeunes de montrer leur bravoure devant le Roi qui durant toute cette manifestation est accompagné par des tambours qui ne raisonnent qu’une seule fois par année.