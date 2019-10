Abdou Khafor TOURE : « on a perdu du temps avec cette traque des biens mal acquis»

L’ancien porte-parole de la Fédération nationale des cadres libéraux aujourd’hui responsable de l’APR à Guédiawaye salue les retrouvailles WADE-Macky. Pour Abdou Khafor TOURE, « Macky SALL est le fils politique de Me WADE » et par conséquent, ils ne devraient y avoir de nuage entre eux.

« Macky SALL a fait 19 ans de compagnonnage avec le Président WADE et des liens se sont tissés », explique-t-il dans un entretien avec LeQuotidien.

Interpellé sur la traque des biens mal acquis, qui serait derrière la brouille entre les deux hommes, Abdou Khafor TOURE estime que cela a causé beaucoup de torts au Sénégal. « On a perdu du temps avec cette traque. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Depuis 2013, je dis qu’on n’avait pas besoin de cette confrontation. Des gens ont accepté ce qu’ils avaient refusé au début. Si on avait été lucide dès le départ, on n’aurait pu nous épargner ces 7 ans de combat fratricide. A l’époque, il y avait des extrémistes dans les deux camps. On n’a pas pu écouter les plus modérés », indique le patron de la Compagnie générale immobilière du Sahel.