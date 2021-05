Abdou Latif Coulibaly…le vieux grognon qui veut sa revanche aux Locales

Le président Macky Sall aime vraiment les « grandes gueules ». Autour lui, on trouve Mame Mbaye Niang, ce célèbre débatteur qui rejette toujours les fautes sur les membres du gouvernement qu’il n’aime pas, Mbaye Ndiaye, l’homme qui accuse tous ses ennemis de convoiter le fauteuil présidentiel, Mahmoud Saleh le grand faucon qui tue tous les ambitieux du régime et…Abdou Latif Coulibaly, le grand haut-parleur assourdissant qui terrorise les ministres.

Dans le gouvernement, il est craint et même très courtisé par les ministres. Abdou Latif Coulibaly n’est pas en terrain inconnu. Il sillonne les arcanes du pouvoir depuis 2012. Le 1er novembre 2020, Abdou Latif Coulibaly retrouvait le poste de Secrétaire général du gouvernement après avoir été nommé Ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, Porte-parole du deuxième gouvernement puis ministre de la culture.

Et lorsque le président de la République a nommé Abdou Latif Coulibaly ministre secrétaire général du Gouvernement en remplacement de Maxime Jean Simon Ndiaye, ce fut le début de la concrétisation d’un rêve. Une véritable aubaine pour ce natif de Sokone. Abdou Latif Coulibaly voit dans cette nomination, le début d’une revanche sur son entourage mais aussi les prémices d’une seconde chance pour la mairie de Sokone, cette commune du département de Foundiougne situé la région de Fatick

Alors ministre de la Bonne gouvernance et Porte-parole du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly avait été battu lors des locales de 2014 à Sokone par Mamadou Moustapha GUEYE dit Petit Guèye. Avec tous les moyens de l’Etat, Abdou Latif Coulibaly n’avait pas fait le poids devant « Petit Gueye » un homme réputé pour sa proximité avec les populations. Et aujourd’hui Latif ne cache plus ses ambitions pour la mairie de Sokone…

Le 11 mai 2019, lors d’une cérémonie de récital de coran dans sa résidence de Sokone, l’actuel secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, avait annoncé les couleurs : « Ma volonté d’être maire de Sokone est connue par tous. Maintenant il reste au parti de choisir le candidat. Je suis un militant discipliné »…Militant discipliné mais politicien « arrogant » selon ses concitoyens de Sokone qui trouvent le ministre distant et asociale. Et pour certains jeunes de la commune, « Macky ne gagnera jamais Sokone avec Latif ».

Le président Macky va-t-il réitérer l’erreur de 2014 avec Abdou Latif Coulibaly ? Une grande gueule sur papier et un politicien médiocre réputé pour être un homme « arrogant », Abdou Latif Coulibaly va aux locales de 2022 avec un gros désavantage ; les populations de Sokone ne le voient que lors des rares fêtes religieuses ou pendant les campagnes électorales. Même avec deux fois plus de moyens qu’en 2014, Abdou Latif Coulibaly sera battu aux locales.

La Rédaction de xibaaru