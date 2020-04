Abdou Mbacké Bara Doly : « Mansour Faye aura le même sort que Karim Wade »

L’honorable Député, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, membre de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis (BGG) de Pape Diop, était l’invité de l’émission Face2Face de la TFLM animée par Aïssatou Diop Fall. Pour le marabout-député, Mansour Faye aura le même sort que Karim Wade : « Le même sort de Karim Wade sera réservé à Mansour Faye et Aliou Sall . Son beau-frère de Président lui a donné un ministère balèze pour qu’il puisse courtiser le monde rural…Je ne peux pas comprendre comment on peut attribuer un marché de riz en zappant Moustapha Tall et Bocar Samba Dieye. Les députés de Mbacké vont continuer le combat. Mansour Faye viendra s’expliquer à l’assemblée nationale par A ou B.

Au départ, j’avais proposé à ce que les gouverneurs avec les Hauts Conseillers et les Députés fassent une commission pour assurer l’achat et la distribution de l’aide alimentaire. Les députés de la région de Diourbel ont signé un mémorandum pour ne pas se baser sur les listes des bourses familiales. Ce que Mansour Faye a accepté. Quand j’ai appelé Mansour Faye il m’a signifié que le transport de l’aide alimentaire ne vaut pas 2 milliards.

Mansour Faye, Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Bà ont l’obligation de venir s’expliquer devant l’assemblée nationale. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn