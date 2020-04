Abdoul Mbaye exige la démission de Mansour Faye

Abdoul Mbaye, le leader de l’ACT (Alliance pour la Citoyenneté et le travail) n’a pas attendu longtemps pour réagir à la piètre sortie du ministre Mansour Faye, beau-frère du président Macky Sall.

Alors que les rivalités politiques entre pouvoir et opposition ont connu une accalmie dans cette période de crise due à la pandémie du Coronavirus, voilà qu’on se retrouve encore dans le jeu politique ponctué par des attaques et contre-attaques. Cette fois ci c’est Abdoul Mbaye ancien premier ministre de Macky Sall qui déclenche les hostilités. La mauvaise communication de Mansour Faye qui a fait sortir le Président de ACT de ses gongs. »

Inexcusable! Inadmissible! Encore davantage dans ce contexte de mobilisation générale et de combat contre le coronavirus. Le frère puis le beau frère reçoivent le privilège de gérer plus de milliards que quiconque hors leurs mérites et compétences. Mais surtout avec à chaque fois un dispositif légal et réglementaire spécialement aménagé pour faciliter éventuelles dérives. Une loi très particulière pour la Caisse des Dépôts et Consignations dans le premier cas, l’exception d’un état d’urgence ensuite. Seuls risques: une démission ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn