Diop Decroix opte pour la mise en place d’un comité de pilotage

La réaction de l’honorable député Mamadou Diop Decroix sur la communication du Ministre Mansour Faye jugée inopportune par bon nombre de sénégalais. Pour Diop Decroix, il suffit d’une simple mise en place d’un comité de pilotage pour régler le problème. Selon lui, la communication très sèche du Ministre chargé de cette opération de distribution des vivres en rajoute plus qu’elle ne règle les problèmes soulevés. C’est pourquoi la mise en place du comité de pilotage qui aurait dû être la première pièce du puzzle me semble d’une urgence non différable.

Les problèmes qui seront rencontrés sur le terrain de la distribution risquent d’être encore plus corsés. Si d’ici là, le processus n’est pas repris en main d’une manière radicalement nouvelle dans le cadre d’un comité de pilotage rigoureux et pointu dans ses méthodes, la lutte contre le covid-19 pourrait sérieusement en souffrir.

Pour cette fois, l’opposant Diop Decroix a apporté son expérience afin que les problèmes soulevés soient relégués au second plan en attendant de mutualiser les efforts pour combattre le COVID-19.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn