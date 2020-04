Abdou Mbacké Bara Doly : « Niasse est la tête pourrie de l’Assemblée »

L’honorable Député, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, membre de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis (BGG) de Pape Diop, était l’invité de l’émission Face2Face de la TFLM animée par Aïssatou Diop Fall…Pour lui, l’assemblée nationale a une tête pourrie qui s’appelle Moustapha Niasse : « La tête de l’assemblée nationale est comme un poisson pourri. Ce qui veut dire le problème c’est Moustapha Niasse qui fait tout pour plaire au président Macky Sall. Même si je sais que ça ne va pas passer j’ai fait mon devoir. C’est Moustapha Niasse qui est le blocage de l’assemblée nationale. Il n’y a aucun avantage. Depuis 7 ans il n’a rien fait comme acte. Même sur le COVID-19, j’ai été le premier député à remettre 5 millions sur le combat contre le Coronavirus. Lui n’a rien donné. Je partage tout ce que j’ai avec la population de Touba qui m’a porté à ce niveau de responsabilité. Ce que Serigne Touba a fait pour moi est plus important que le poste de député. Abdou Lahad Kâ gère un budget de plus de 4 milliards et s’il donne plus de millions que moi c’est tout à fait logique. Par contre j’ai sorti de ma poche pour les populations de Touba.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn