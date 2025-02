Abdoul Mbaye demande que «toute la lumière soit faite» sur l’affaire Arcelor Mittal

Toute la lumière sur l’affaire Arcelor Mittal et la compensation financière négociée avec DP World en 2013. C’est ce que veut Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre et président l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT).

« Toute la lumière doit être faite sur l’affaire Arcelor Mittal », a précisément dit l’ancien Premier ministre, hier, sur les réseaux sociaux. Cette affaire, liée aux activités du géant mondial de la sidérurgie au Sénégal, a souvent été marquée par des accusations de non-respect des engagements contractuels, ainsi que des interrogations sur la gestion des ressources naturelles du pays. Le leader de ACT veut aussi que la lumière soit faite sur un deuxième dossier : la compensation financière qu’il avait « personnellement négociée avec DP World le 30 juin 2013 et qui avait abouti à la remise d’un chèque de 24,6 milliards FCfa ».

Banquier et homme d’affaires, Abdoul Mbaye a été nommé Premier ministre par Macky Sall le 3 avril 2012. Il avait par la suite intégré le champ politique et fondé son parti, l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) dont il est le président.

Lesoleil.sn