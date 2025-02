Les pratiques de publication du journal « Yoor Yoor » posent problème !

Le slogan du quotidien d’information Yoor Yoor du doyen et confrère Serigne Saliou Gueye est totalement en déphasage avec la façon dont ce journal diffuse l’information depuis quelques années maintenant. En effet, ce canard cite Albert Camus qui disait : « Un journal, c’est la conscience d’une nation ». Ce principe éthique est loin d’être pris en charge dans les Unes de Yoor Yoor depuis très longtemps.

À ce propos, voici un bref rappel de quelques principes fondamentaux d’un journalisme sérieux, politiquement distant et donc responsable :

Rôle de la presse en démocratie

Le journalisme joue un rôle crucial dans une société démocratique comme celle de notre pays. Il est censé informer, éduquer et fournir aux citoyens les éléments nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Dans ce cadre, les médias doivent agir de manière impartiale, en évitant les manipulations et les affirmations excessives. Quand un média, comme « Yoor Yoor » du doyen Serigne Saliou Gueye, se livre à des pratiques de désinformation, il compromet l’un des principes fondamentaux du journalisme : la VÉRITÉ. Si un journal privilégie le mensonge, la manipulation de l’opinion et la désinformation, il va à l’encontre de ce rôle crucial de la presse.

Responsabilité éthique du journaliste

Les journalistes ont une responsabilité éthique de rapporter des faits vérifiés, de respecter l’intégrité des sources, et de garantir la transparence dans leurs méthodes. N’est-ce pas grand Saliou ? Le fait de publier des contrevérités et de manipuler l’information pour servir des intérêts politiques va à l’encontre de ces principes. Ce type de pratique dégrade la confiance du public dans les médias en général, et nuit à la liberté de la presse, car il fragilise la capacité des citoyens à faire la distinction entre information véridique et propagande. C’est là toute la dimension de votre responsabilité, Serigne Saliou Gueye !

Manipulation de l’opinion publique

Lorsqu’un média diffuse des informations fausses ou manipulées dans le but de servir un pouvoir politique, il se transforme en un outil de propagande. Tu le sais pourtant mieux que moi, je ne saurais en douter ! Votre attitude est particulièrement préoccupante s’il reste admis que la presse a le pouvoir de façonner l’opinion publique, influençant ainsi les perceptions et décisions des citoyens. La manipulation de l’information n’est pas seulement éthiquement répréhensible, elle peut aussi avoir des conséquences profondes sur la stabilité politique et sociale. En semant le doute et la confusion, le média porte atteinte au processus démocratique en empêchant un débat public éclairé.

Ligne éditoriale et pressions politiques

Cependant il est important de considérer la ligne éditoriale du journal et la pression politique sous laquelle il pourrait se trouver. Parfois, les journalistes et les rédactions peuvent se retrouver influencés, consciemment d’ailleurs dans le cas de « Yoor Yoor », par des intérêts politiques, économiques ou personnels. Si votre canard est perçu comme étant particulièrement favorable au pouvoir en place, cela peut nuire à son indépendance et à sa crédibilité. La neutralité et l’objectivité sont des valeurs essentielles dans le journalisme, une orientation trop marquée peut conduire à un biais de perception des événements, empêchant une vision complète et équilibrée de la réalité.

Conséquences de la désinformation

Les conséquences de la propagation de fausses informations peuvent être graves. Non seulement cela porte atteinte à la crédibilité du média, mais cela peut aussi semer la confusion parmi le public, diviser la société, et même inciter à des actions nuisibles ou pas du tout souhaitées. En ce sens, un journalisme responsable doit prendre en compte non seulement l’exactitude des faits rapportés, mais aussi leur impact sur le bien-être général de la société.

Enfin l’attitude du journal « Yoor Yoor », avec ses contrevérités et sa manipulation grandissante de l’opinion publique, semble clairement s’écarter des principes de responsabilité qui régissent le journalisme. Un journal responsable doit s’efforcer de transmettre des informations véridiques et équilibrées, tout en respectant son rôle de gardien de la vérité et de la démocratie. Si ce média devient un instrument de propagande pour le pouvoir en place, il renonce à sa fonction essentielle et compromet sa crédibilité ainsi que la confiance du public dans le paysage médiatique.

Pensez-y cher aîné et confrère Serigne Saliou Gueye, puisque par cet article, je sais que je ne vous apprends rien mais je vous interpelle, arrimez l’heure de votre « Yoor Yoor » à celle des journaux sérieux du Sénégal !

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste