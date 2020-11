L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, fustige le non-respect de l’engagement du chef de l’Etat promettant en 2012 aux Sénégalais des ruptures pour la bonne marche du pays. « Les retrouvailles libérales sont la preuve que Macky Sall n’a jamais cru aux ruptures qu’il promettait en 2012 aux Sénégalais. Cela permet d’apprécier le sens de l’engagement pris et de la parole donnée chez cet homme, sur la durée et au quotidien. Même équipe, même échec », a tweeté le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT).