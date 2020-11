Kolda qui souffre de nombreux maux a raté sa rentrée. En effet, l’académie compte au total 620 classes en abris provisoires : Les Ins­pections de l’éducation et de la formation (Ief) de Kolda et de Vélingara en comptent respectivement 138 et 186. Alors que Médina Yoro Foulah culmine à 296 salles de classe faites en palissade.

Malgré les efforts des différents Conseils départementaux dans l’accompagnement de l’école par des constructions de bâtiments, l’académie peine à éradiquer ces constructions provisoires dans ses écoles, informe Le Quotidien.

A côté de cette difficulté due à l’existence de beaucoup d’abris provisoires, d’autres contraintes sont notées en ce début d’année scolaire. Le désherbage encore en cours dans certains écoles et établissements, l‘occupation de salles de classe à Vélingara par des victimes des fortes pluies, même si des solutions sont trouvées pour faire libérer les lieux, sont quelques difficultés du moment.

Par ailleurs, la question des tables-bancs se pose avec acuité. Depuis plusieurs années, l’académie de Kolda ne reçoit pas de dotation en tables-bancs et autres mobiliers scolaires. Le déficit est alors énorme à tous les niveaux d’études dans cette région, qui peine à moderniser ses infrastructures scolaires, précise le journal.