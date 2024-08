Abdoul Mbaye : «Si nous cessions…les propos qui créent du Fitna»

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a lancé un appel à ses compatriotes dans un texte empreint de sagesse et de responsabilité. Dans son message, il a exhorté les Sénégalais à cesser d’alimenter des polémiques stériles et à éviter les querelles destructrices qui divisent la Nation.

«Mes chers compatriotes. Et si nous cessions par nos propos ou nos attitudes d’alimenter des polémiques stériles, de créer du «fitna » inutile et de provoquer des querelles destructrices? Nous avons une Nation à consolider et devons ensemble faire face aux prochains défis majeurs du Continent: la bonne gouvernance, le coût de la vie et l’emploi des jeunes. Mettons donc nos cerveaux, nos langues et notre énergie au service de ces agendas impératifs qui créent déjà les troubles au Kenya et au Nigeria», a écrit le leader de l’ACT sue Facebook…