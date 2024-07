Abdoulaye Diop descend Mansour Faye et soutient Aliou Sall

Aliou Sall a raison : Mansour Faye et Cie ont détruit le Parti APR.

Depuis 2008, je suis militant de l’APR, parmi les premiers qui avaient cru en Macky Sall. Le Parti APR fonctionnait à l’horizontal et tout marchait très bien ; d’ailleurs, c’est ce qui a facilité notre brillante victoire en 2012. Mais, aux lendemains de l’accession au Pouvoir du Président Macky Sall , la belle-famille s’est positionnée comme un gendarme en faction pour contrôler, donner des orientations, menacer, manigancer, dealer, nommer des ministres et directeurs généraux d’après le Ministre Mbagnick Ndiaye et j’en passe. C’est sur cette base d’un fondement solide que des milliers de militants républicains avaient construit et commençait à céder sans que personne ne s’en rende compte du fait de la joie de faire partir le Président Abdoulaye Wade.

La première Dame, pour ne pas la nommer, est devenue, tout d’un coup, la déesse de la promotion des béni-oui-oui ; pendant ce temps tous les vrais militants qui étaient dans les combats de Décembre 2008 à Février 2012, face au puissant PDS, avec leurs moyens logistiques et financiers, étaient marginalisés, humiliés, laissés en rade, insultés…

En réalité, seules les intrusions de la première Dame Marème Faye suffisaient pour que les sénégalais continuent de détester notre régime. Mais tout a connu une ascendance inexplicable quand Mansour Faye, le frère de la première Dame et beau-frère du Président Macky Sall, a fait irruption comme un invité indésirable dans l’attelage gouvernemental. Ce dernier, malgré ses nominations polémiques, n’a jamais montré une modestie et une humilité pour soutenir son beau-frère qui l’a choisi malgré lui à chaque fois qu’il y avait un remaniement, pour Mansour Faye l’arrogance, la vanité et la nonchalance étaient l’image la mieux dégagée.

Combien de fois n’a-t-on pas cité les frères de l’ex première Dame dans des scandales ? Ils ont minimisé nos chances à chaque élection parce qu’ils s’immisçaient trop dans les affaires de l’État comme si c’était eux les élus légitimes. Je ne veux nullement citer des noms mais suivez mon regard. Tout responsable ou militant qui ne cirait pas leurs bottes ne serait jamais promu c’est ce qui a découragé les milliers de militants de première heure. Aux dernières heures de la Gouvernance du Président Macky Sall, seuls des transhumants entouraient le Président car la belle-famille était l’agent recruteur pour, disaient- ils, renforcer Macky Sall pour qu’il fasse un 3ème mandat tant décrié par les compatriotes et la Diaspora.

Cependant, tout le monde doit comprendre la réaction du frère du Président Macky Sall en l’occurrence Aliou Sall. N’eût été la sortie malencontreuse de Mansour Faye , on ne l’entendrait pas car il a toujours été discret, loyal et discipliné. Il a juste dit ce que beaucoup d’entre nous ont dans le cœur, la bouche et dans la tête. Le règne de la belle-famille est révolu, faisons focus maintenant sur l’avenir.

Mes encouragements à Aliou Sall ,vous êtes brave!

Abdoulaye Diop responsable politique

Ex Coordonnateur Cojer départementale de Kaolack