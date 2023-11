Abdoulaye Diop : «La tournée économique du président…restera gravée dans les mémoires»

La tournée Économique du Président Macky Sall dans le Saloum restera gravée dans la mémoire collective.

Ce 15 Novembre 2023 est inscrit à jamais dans les annales de l’histoire de la région de kaolack. En réalité, la tournée Économique de Son Excellence Macky Sall à kaolack est très bien appréciée par les populations du Saloum. Des visites de chantiers à l’inauguration de la maison de jeunesse de kaolack en passant par la présentation de condoléances auprès du khalif de Médina Baye ,Cheikh Mahi Niass, les populations de kaolack ont adoubé le Président Macky Sall qui a beaucoup fait dans la région en terme de réalisations dans tous les 3 départements(kaolack, Nioro et Guinguinéo).

En clair, les réalisations dans le domaine de l’Assainissement sont visibles dans les départements de Nioro et kaolack. PROMOVILLES, les forages, les pistes de production, l’électricité (presque dans tous les villages et communes de la région) , l’Université Elhadji Ibrahima Niass (qui est un bijou) et qui monte en puissance, l’adduction d’eau,les routes, les financements pour les femmes et les jeunes, les bourses familiales, la CMU, la centrale solaire, et j’en passe peuvent être constatées de visu. Et il ne compte pas s’en arrêter là car une enveloppe de 1000 milliards est annoncée lors du Conseil Présidentiel pour kaolack afin que d’autres projets innovants et utiles( Hôpital niveau 3, des centres de formation, le dragage du Port de kaolack, la construction d’écoles et de Daara modernes…puissent voir le jour à l’horizon 2024-2026. Donc, en tant que kaolackois et responsable politique, je transmets les félicitations et remerciements des populations kaolackoises à Son Excellence Macky Sall, l’enfant prodigue, qui a su transformé la région qui souffrait de beaucoup de maux liés au manque d’infrastructures et d’accompagnement. Excellence nous vous disons Merci. Ce programme de 1000 milliards va donner à kaolack qui est une ville carrefour un visage beaucoup plus reluisant au terme des travaux et nous souhaitons que vous soyez accompagné par le futur Président de la République M.Amadou Ba à l’inauguration de ces infrastructures de nouvelle génération qui se trouvent dans le programme triennal.

Excellence Macky Sall, kaolack vous rendra la monnaie inchallah. Cependant, votre message à l’endroit des leaders et responsables politiques de notre formation doit être compris et appliqué si nous voulons que votre vision ‘Horizon 2035’ soit une réalité pour le bonheur des populations sénégalaises en général.

Que tout le monde se mette au travail de terrain pour que le Candidat Amadou Ba passe au 1er tour sans ambages. Vive le Président Macky Sall ! Vive Benno bokk Yakar !

Vive RENFORT!

Abdoulaye Diop

responsable national des jeunes de RENFORT.