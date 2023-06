Abdoulaye Mamadou Guissé recadre l’historien Mamadou Diouf

« L’HISTORIEN MAMADOU DIOUF EST UN CRIMINEL CONTRE LA NATION SENEGALAISE »…(Par Abdoulaye Mamadou GUISSE)

J’emprunte à l’opposant Thierno Alassane Sall son expression « ce manque de dénonciation des événements passés est un crime contre la nation ». C’était lors de sa toute récente intervention à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi, je suis d’accord avec le député Thirno A Sall que le Pr Mamadou Diouf est un criminel contre la nation sénégalaise. Dans un entretien accordé à TV5 et diffusé sur Seneweb, le mardi 13 juin 2023, pour dénigrer le Sénégal, le Pr Mamadou Diouf dit sur les événements du 1er au 2 juin 2023 au Sénégal : « La fin de l’exception démocratique sénégalaise. C’est ce que montrent les récents événements vécus au Sénégal. Et pour cause, le professeur Diouf à Colombia University estime que « le recours aux armes à feu et à la répression systématique est inédit dans la situation sénégalaise ».

« Et ce qui fait peur, c’est véritablement un pouvoir qui s’encastre dans la répression et l’arrestation des opposants et des jeunes manifestants, d’une part, et d’autre part, la volonté, en particulier des jeunes, de résister », a-t-il poursuit. Mamadou Diouf, historien de formation, enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop à l’époque, préférant monayer son savoir au plus offrant chez l’impérialisme américain, continue à débiter ses positions partisanes de la Ligue Démocratique ringarde, caisse de résonnance de Mamadou Ndoye, ce dernier, ancien tacheron de la Banque mondiale en politique d’éducation. Mamadou Diouf baisse en niveau d’analyse, désapprend et ayant comme fonds de commerce le nihilisme, les diatribes subjectives à l’endroit des autorités de la République du Sénégal.

Et cela, depuis le magistère du Président Abdoulaye Wade. Le piètre Pr Mamadou Diouf continue son jeu préféré à la dictée des tenants des intéêts américains au détriment de l’intérêt national du Sénégal. Comment comprendre à la suite des trois énergumènes Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mbougar Sarr, le Professeur dans son entretien avec TV5 ne s’est même pas ému des saccages des biens publics et privés et les pertes en vie humaine. Pis, ce professeur qui déshonore la famille historienne, n’a pas condamné le saccage des facultés de lettres et sciences humaines où il a fait ses études, les facultés de sciences et de medecine, le pillage des archives universitaires. Vraiment l’historien Ahmadou Mactar Mbow est déçu, l’archiviste Mbaye Thiam est surpris, l’historien, le Pr Iba Der Thiam, l’historien Ibrahima Baba Kaké, le Pr Joseph Kizerbo, l’écrivain Djibril Tamsir Niane, le sage Ahmadou Ampathé Ba, l’historien Assane Seck, l’égyptologue Cheikh Anta Diop, tous se retournent dans leur tombe à cause du comportement indigne de Mamadou Diouf qui n’a pas osé dire non à ceux qui ont brûlé la mémoire de l’Université. Quelle honte pour cet historien de Mamadou Diouf à la botte du pyromane Sonko et ses souteneurs.

Quand le sieur Mamadou Diouf parle de la fin de l’exception démocratique sénégalaise secouée par des exécutants de projet salafiste, obscurantiste et notre cher pays en proie aux impérialistes occidentaux et aux rebelles du Mfdc en déroute. Mais, l’Etat du Sénégal a réussi à déjouer ce complot ourdi de l’extérieur comme de l’intérieur. Et pour cela, bravo à notre Gouvernement responsable et républicain et aux compétentes Forces de défence et de sécurité. Que le pistonet à Colombia University, le Pr Diouf spécialiste de l’Empire colonial français, se désillusionne. Le Sénégal de Lat Dior reste debout. Les pyromanes déchantent. Les guetteurs des ressources gazières et pétrolières, fauteurs et instigateurs de troubles vont voir ailleurs.

Et ce minable Pr Diouf de dire faux : « Et ce qui fait peur, c’est véritablement un pouvoir qui s’encastre dans la répression et l’arrestation des opposants et des jeunes manifestants, d’une part, et d’autre part, la volonté, en particulier des jeunes, de résister ». Et l’ouvrier-intellectuel de Colombia, défaitiste, reste silencieux sur l’ampleur des attaques, des actes insurrectionnels et terroristes d’une violence inouie et d’une intensité sans précédent qui ont failli mettre le Sénégal dans un chaos généralisé. Alors, ce piètre professeur Diouf s’est tu sur les appels à l’insurrection des opposants, sur la responsabilité des manifestants arrêtés par rapport aux dégâts matériels et humains.

Et le Pr qui ne sait plus analyser, verse tout cela sur le dos du pouvoir. Quelle vision unilaterale, figiée et malhonnêtte du sieur Mamadou Diouf. L’opposant Thierno Alassane Sall a raison de les qualifier de criminels contre la nation sénégalaise en s’adressant aux députés sonkolais adeptes de la violence et à ces sbires de la trempe de Mamadou Diouf, Boris Diop, Felwine Sarr, Mbougar Sarr, Khady Gadiaga Biennale qui, loin de condamner ces actes de violence, attaquent frontalement à tort les autorités étatiques sénégalaises. Heureusement, que le Sénégal regorge toujours d’intellectuels de haut rang et d’honnêtes personnalités émérites en l’occurrence Pathé Diagne, Mame Moussé Diagne, Souleymane Bachir Diagne, Mbaye Thiam, Ibrahima Thioub, Alpha Sy, Ababacar Fall, Abdou Salam Sall, Aminata Sow Fall, Aramae Fall, Mariétou Mbaye Ken Bougoul, Youssou Diallo entre autres. Ils honorent l’Afrique tandis que Mamadou Diouf trahit le Sénégal.

Le président

Abdoulaye Mamadou GUISSE

SGN du Parti politique

FULLA AK FAYDA