Abdourahmane Sarr plaide pour la refonte complète du système sénégalais

Dr Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, plaide pour une refonte complète du système sénégalais. Selon lui, les règles et structures en place depuis 1960 doivent évoluer pour libérer le pays de la dépendance internationale, autonomiser les collectivités locales, et recentrer l’État sur le service aux citoyens. S’inscrivant dans la Vision 2050, il appelle à une mobilisation massive du peuple pour soutenir cette transformation, incarnée par le leadership d’Ousmane Sonko et la jeunesse dynamique du président Bassirou Diomaye Faye.

« Un système peut être défini comme « un ensemble d’éléments qui interagissent selon des règles qui forment un tout cohérent ». Les éléments et les règles qui ont gouverné le Sénégal depuis 1960 doivent changer. Il nous faut libérer le Sénégal de la dépendance internationale, libérer les collectivités locales de l’état central à travers les pôles régionaux, et libérer les populations d’un état et d’une classe politique que ne seraient pas à leur service. Il nous faut libérer les énergies de façon méthodique et soutenue dans la bonne gouvernance. Yewwi Rewmi, Yewwi Gox Yi, Yewwi Nit Gni (YYY) dans le Jubb, Jubbal, Jubbanti (JJJ) », déclare Abdourahmane Sarr.

« Nous ne pourrons pas libérer les énergies sans un soutien massif du peuple à la vision 2050 de transformation systémique du Sénégal. Nous n’avons pas de doute sur le soutien, mais il doit être massif pour inclure ceux qui n’avaient pas voté pour le changement en mars 2024. Le Sénégal doit ouvrir un nouveau cycle de 20 ans dans la nouvelle direction », ajoute le ministre.