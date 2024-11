Traité de griot…Farba Ngom porte la réplique à Ousmane Sonko

Farba Ngom n’a pas mâché ses mots à l’occasion du grand meeting de clôture qu’il a organisé ce jeudi, dans son fief à Agnam. Dans ses propos, le candidat investi sur la liste nationale de la coalition Takku Wallu Sénégal s’est adressé directement au Premier ministre Ousmane Sonko pour lui exprimer sa fierté de ce qu’il est grâce à Dieu.

« Toi Ousmane Sonko, tu as pris la parole pour dire que je suis griot. Moi, le griot que je suis, j’en suis très fier. Je suis griot de père et de mère et mes épouses sont aussi des griottes. Et tous mes filles vont se marier avec des griots », s’est-il réjoui. Et Farba Ngom d’ajouter : « Mais c’est Dieu qui dispose et qui décide. Aujourd’hui, Dieu a décidé que c’est Farba Ngom qui est là et je sais que j’ai réussi. Parce que tu parles de moi dans tes meetings et rencontres politiques »