Tahirou Sarr : «Ousmane Sonko a tout fait pour empêcher ma candidature»

Lors d’une conférence de presse tenue hier, Tahirou Sarr n’a pas mâché ses mots envers Ousmane Sonko, qu’il a qualifié de menteur et de manipulateur. Il s’est dit déterminé à poursuivre son discours nationaliste pour défendre les intérêts des Sénégalais.

Dans des propos relayés par Source A et en réaction aux critiques d’Ousmane Sonko sur les discours nationalistes, le candidat de la coalition Diomaye Président a réaffirmé sa position. « Je ne suis intéressé que par la vérité. Je ne laisserai personne ternir mon image. Mon discours n’a pas changé et ne changera jamais », a-t-il déclaré.

Tahirou Sarr a aussi réitéré son projet d’instaurer une carte de séjour pour les étrangers, une mesure qui, selon lui, est nécessaire. Il a contesté les déclarations affirmant que le programme de Pastef inclut une telle mesure : « Ceux qui prétendent que Pastef propose la carte de séjour mentent. Qu’ils sortent des documents prouvant leurs dires. Ils mentent tous, y compris Ousmane Sonko ! »

Selon Tahirou Sarr, la forte présence des étrangers au Sénégal est un problème majeur : « Notre peuple est en train d’être remplacé. Je continuerai à me battre pour le nationalisme et pour protéger les futures générations. Les étrangers accaparent tout aujourd’hui. » Le candidat a également accusé Ousmane Sonko et Pastef de plagiat : « Ils ont copié mon programme. C’est de la lâcheté ! Et maintenant, ils essaient de me mettre en mal avec les Sénégalais. Mais je ne céderai pas ! »

En évoquant les élections législatives, Tahirou Sarr a affirmé que Pastef est sous pression à cause d’une probable défaite : « Ousmane Sonko a tout fait pour empêcher ma candidature. Avant les élections, il m’a appelé pour exiger que je lui parle avant de déposer ma liste. Il voulait me prendre en photo pour me décrédibiliser. Ça n’a pas marché. Je suis toujours dans la coalition Diomaye Président, et je préfère me battre de l’intérieur.