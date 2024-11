Législatives 2024 : Amadou Ba fait la leçon à Ousmane Sonko

Le leader de la coalition « Jamm Ak Njeuriñ » s’en est encore pris au leader de Pastef. Amadou Ba, suite aux déclarations d’Ousmane Sonko lundi dernier, a tenu à rappeler à l’ordre le Premier ministre.

« Ces départements (ministère de l’Intérieur et de la Justice) sont des ministères de souveraineté et n’obéissent qu’aux ordres du chef de l’Etat en priorité… De par la constitution, il y a des fonctions et des missions qui sont exclusivement dévolues au président de la république. Il s’agit de la justice, de la défense nationale, de la sécurité intérieure, des affaires étrangères et des finances», a précisé Amadou Ba, face à ses militants à Dembancané, dans le département de Kanel.

Repris par Senego, Amadou Ba poursuit : « Le président, dans certains cas, ne partage pas ces prérogatives. C’est le président qui nomme et les ministres ont l’obligation de lui rendre compte avant d’exécuter une instruction quelle qu’elle soit et d’où qu’elle vienne».

Le président de la « Nouvelle Responsabilité » a également invité Ousmane Sonko à faire le distinguo entre sa casquette de chef de gouvernement et celle de chef de parti. Selon Amadou Ba, « il faut qu’Ousmane Sonko, premier ministre, ne soit pas en conflit avec Ousmane Sonko président du parti Pastef. Il doit défendre les intérêts de son parti. Mais qu’il m’oublie pas qu’il est un premier ministre en fonction».