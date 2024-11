Abidjan : des c0rps de bé.bés déc0uverts dans des ordures

Macabre découverte à Akouédo : des corps de bébés retrouvés près d’une décharge d’ordure, un riverain témoigne

Le quartier d’Akouédo, au nord-est d’Abidjan, est sous le choc après la découverte tragique de corps sans vie de plusieurs bébés près de l’ancienne décharge publique.

Ce dimanche matin, des habitants, alertés par cette scène déconcertante, ont rapidement contacté les autorités locales, qui sont intervenues sur les lieux. Selon un riverain joint par Linfodrome, cette découverte macabre a eu lieu aux environs de 3 heures du matin.

Un témoin raconte

« C’est tôt ce dimanche, vers 3 heures, qu’ils sont venus jeter ces fœtus dans des sachets et des seaux », a rapporté notre interlocuteur, révélant que la découverte a été faite par des enfants qui ont l’habitude de fouiller dans les ordures pour y rassembler des objets à recycler. « Ce sont eux qui ont alerté les autorités villageoises, lesquelles ont ensuite appelé la police et la gendarmerie », confie notre source.

« Actuellement, des véhicules de la gendarmerie et de la police sont sur les lieux pour tenter de faire la lumière sur cette affaire », a-t-il ajouté. Cette découverte de déchets médicaux comprenait, en plus des fœtus de bébés, des hernies étranglées, des fibromes, des kystes et des seringues, déversés dans une barque à ordures. Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, la police a trouvé sur place deux corps de bébés sans vie, et non 20 ou 200.

D’autres témoignages indiquent que c’est un véhicule, provenant probablement d’un établissement de santé, qui aurait déchargé ces déchets médicaux près d’une barque à ordure dans le village. Faut-il le souligner, ce n’est pas la première fois que de telles découvertes macabres sont faites à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. En mai 2022, plusieurs corps de bébés avait été découverts par des badauds dans une décharge d’ordure au quartier Gesco de Yopougon.

Source Linfodrome