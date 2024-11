Sonko tient enfin Macky et Amadou Ba…un pas vers la Haute Cour de justice

Qui aurait cru que Ousmane Sonko allait être servi sur un plateau d’argent en ce qui concerne la traduction de certains anciens dirigeant qu’il a accusés d’avoir provoqué l’état de ruine du Sénégal. Depuis sa nomination au poste de premier ministre, Ousmane Sonko ne peut pas aborder un sujet au Sénégal sans mentionner la Haute Cour de Justice qui devra juger l’ancien président de la République et son ancien premier ministre qu’il tient pour véritables responsables de la situation économique catastrophique du Sénégal. Et c’est un membre de la famille de l’ancien président qui va odfrir à Sonko, une occasion en or.

C’est un membre de l’ancienne famille présidentielle qui va entrer en action et dénoncer publiquement les deux personnages les plus en vue de l’ancien régime. Adama Faye, frère de l’ancienne première dame, Marème Faye Sall, a mis du sable dans le couscous de son beau-frère et ancien président, Macky Sall. Il a accusé publiquement Macky Sall et son ancien premier ministre, Amadou Ba, de corruption. Sur un plateau télé, Adama Faye s’est dit être témoin d’une opération illégale impliquant Macky Sall, Amadou Ba et un homme d’Affaires.

Voici les propos de Adama Faye : « Macky Sall a annoncé qu’un homme d’affaires étranger avait été engagé pour des travaux qu’il n’a pas faits. Cet homme me devait aussi de l’argent. Je suis allé réclamer mon argent dans un hôtel de la place où il s’était installé. Une fois à l’hôtel, l’homme m’a payé mon argent mais il m’a demandé de remettre une montre au président sortant en affirmant qu’elle avait de la valeur. Je suis allé chez Macky pour lui remettre la montre que l’homme d’affaires m’avait remis pour lui ». Poursuivant son récit, Adama Faye fait une grosse révélation.

« Ensuite Macky Sall m’a demandé si je pouvais retourner voir l’homme d’affaires. J’ai répondu positivement. Et il m’a chargé d’aller lui dire ce qui suit : « Vas lui demander combien il a donné à Amadou Ba. Il devait me donner 10 milliards et Amadou m’a déclaré que l’homme d’affaires lui a donné 1 milliard ». J’ai trouvé que cette mission de Macky Sall était indigne de ma personne et que je n’allais pas tremper dans ce genre d’opération illégale. Depuis ce jour, je ne suis plus retourné chez Macky Sall ».

Ce n’est pas n’importe qui fait cette dénonciation publique. C’est le beau-frère de l’ancien président qui accuse directement, en tant que témoin d’une opération de corruption par un homme d’affaires. Le premier ministre Ousmane Sonko et le procureur de la République tiennent enfin Macky Sall et Amadou Ba qui sont accusés d’avoir été corrompus par un homme d’affaires qui n’a pas exécuté un marché qui lui avait été confié et qui donne des sommes astronomiques aux plus hauts dirigeants du pays. Ousmane Sonko avait promis la Haute Cour de Justice à tous ceux qui se rendent coupables de détournement ou de corruption.

Au mois d’octobre, Ousmane Sonko a réitéré l’engagement du gouvernement à traquer tous ceux qui ont commis des infractions à la tête de l’État. Pour que ce travail soit bien fait, il faut inéluctablement disposer d’une majorité à l’Assemblée Nationale. « On nous demande souvent pourquoi le travail est si lent ». Mais nous avons décidé d’y aller méthodiquement. Par exemple, pour poursuivre un président et des ministres, il faut l’installation de la haute cour de justice, » a fait savoir Ousmane Sonko. Et si la majorité est acquise à l’Assemblée, les propos de Adama Faye ouvrent les portes de la Haute Cour de Justice à Macky Sall et Amadou Ba.

Et pour l’ancienne première ministre, Aminata Touré, « Les propos de Adama Faye, beau-frère de l’ancien Président Macky Sall rapportant publiquement des faits de corruption entre Macky Sall et son ancien Premier Ministre Amadou Ba sont d’une extrême gravité. Les Sénégalais doivent être édifiés sans délai sur cette dénonciation publique jamais vue au Sénégal impliquant un ancien président et son premier ministre ».

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn