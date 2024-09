Abidjan : La moto d’un policier volée en plein service par des…

Des voleurs audacieux ont volé, dans l’après-midi de ce mardi 10 septembre 2024, la moto d’un policer stationnée devant un magasin, à l’opposé de la superette Begonia chez Mehdi, située à la Rue Louis Lumière communément appelée Rue Wattao.

Un vol audacieux et spectaculaire s’est produit dans l’après-midi du mardi 10 septembre 2024, dans le quartier de Marcory Zone 4 C, à Abidjan. Des malfrats ont dérobé la moto d’un élément de la police nationale, garée devant un magasin. Cet incident s’est déroulé sur la Rue Louis Lumière, communément appelée Rue Wattao, non loin de la superette Begonia chez Mehdi.

Selon nos informations, le policier, en pleine mission, avait garé sa moto à proximité du magasin avant de se concentrer sur ses activités professionnelles. En effet, il était occupé à interpeller les automobilistes ne respectant pas les règles de circulation, notamment ceux qui enfreignaient l’interdiction de sens sur cette voie. Sa tâche quotidienne était centrée sur la gestion du trafic et l’imposition d’amendes aux contrevenants.

Ce qu’il ignorait, c’est que des yeux malveillants surveillaient son engin. Sans qu’il ne se rende compte de quoi que ce soit, des voleurs en ont profité pour s’emparer de sa moto, un outil de travail indispensable dans ses interventions sur le terrain.

Ce n’est que plus tard, après avoir terminé ses opérations de contrôle routier, que le policier s’est rendu compte de la disparition de son engin. D’abord incrédule, il a pensé qu’il l’avait peut-être mal garée ou déplacée par inadvertance. Mais après une inspection rapide des lieux et une série de questions posées aux commerçants et passants du quartier, le policier a été contraint de se rendre à l’évidence : sa moto a bel et bien été volée.

Source Linfodrome