Abidjan : Le chauffeur traîne un policier sur son capot

La population abidjanaise n’oubliera pas aussi rapidement cette scène entre un chauffeur de taxi et un policier qui s’est passée ce lundi matin. En voulant fuir ses responsabilités, Coulibaly Beman a fini par s’attirer d’énormes problèmes.

L’évènement s’est déroulé lundi en début d’après-midi, au plateau, commune huppée de la ville d’Abidjan. Un officier de police dont le nom n’a pas été cité, en pleine exercice de ses fonctions, intercepte un chauffeur de taxi compteur qui aurait stationné sur un espace privé réservé à la société des transports abidjanais (SOTRA).

Chose normale, puisque cette société de transport à ses propres espaces d’arrêt où il est strictement interdit de stationner, pour éviter de lourdes amendes. Une loi que Coulibaly Beman 43 ans aux commandes de son taxi n’a pas respectée.

Malgré les signes de l’agent de police lui demandant de s’arrêter, le chauffeur démarre son véhicule. Le policier pour l’empêcher d’aller plus loin, fait une chose extraordinaire : il se jette sur le capot du taxi.

Un geste qui n’empêche pas Mr Coulibaly de Continuer sa course jusqu’à Treichville à une vive allure et cela jusqu’à ce que l’officier tombe brutalement du véhicule. Le policier, blessé à la tête et sur plusieurs endroits du corps est aussitôt conduit au CHU de Treichville pour des soins. Et le chauffeur en question a pris la fuite, mais hélas il n’ira pas bien loin, car peu de temps plus tard, il a été rapidement interpellé.

Coulibaly Beman présenté au parquet pour outrage à agent public en exercice, rébellion, mise en danger de la vie d’autrui, coups et blessures volontaires et tentative d’assassinat, a été immédiatement emmené à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA).