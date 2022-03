Abidjan : le formateur des pilotes se tire une balle dans la tête…

Le formateur des pilotes d’Air Côte d’Ivoire se tire une balle dans la tête non loin de son immeuble en construction. M.O., ancien commandant pilote d’Air France et formateur des pilotes de lignes de la compagnie Air Côte d’Ivoire s’est donné la mort, le mardi 8 mars 2022, en se tirant une balle dans la tête, non loin de son immeuble en construction dans la commune de Bingerville.

La consternation est grande à Air Côte d’Ivoire où M. O., 69 ans, formait des pilotes de ligne de cette compagnie. L’homme a été retrouvé, le mardi 8 mars 2022, couché sur le ventre, dans une mare de sang. La tête explosée. Près du corps, l’arme de la mort, un fusil calibre 12.

Il a laissé une note écrite avant de se faire exploser la tête

Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser M.O. à commettre ce suicide non loin de son immeuble en construction, dans la commune de Bingerville où il vivait avec sa concubine ? La réponse à cette question pourrait être rapidement trouvée, puisque selon les sources de Soir Info qui livre cette information, le formateur de pilote a laissé une note écrite, avant de se faire exploser la tête.

En attendant, Linfodrome revient sur la journée noire qui a coïncidé avec la Journée internationale des droits de la femme (JIF 2022).

Après avoir pris sa retraite à Air France, le commandant pilote n’est pas resté inactif. Précédé d’une bonne réputation, il a trouvé un autre point de chute à Air Côte d’Ivoire où il formait les jeunes pilotes.

« Sa concubine ne remarque rien d’anormal dans son attitude »

Le jour du drame, il était vêtu d’un pyjama. A la maison, il prenait son temps à écrire quelque chose sur du papier. Sa concubine, Y.N., ne remarque rien d’anormal dans son attitude. Elle pense qu’il est en train de prendre des notes concernant la construction de son immeuble non loin du domicile. Elle vaque donc à ses occupations.

Elle découvre l’horreur en même temps que des témoins

Plus tard, M. O. sort de la maison et prend la direction de son immeuble en construction. Occupée, sa concubine ne fait pas attention au reste, même pas à la détonation qui a suivi après le départ de son homme. Un peu plus tard, elle découvre l’horreur en même temps que des témoins.

Les éléments de la police alertés débarquent sur les lieux et procèdent au constat d’usage. Après quoi, les services des…Lire la suite ici