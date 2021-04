Viols à Abidjan…Le nouveau mode des violeurs fait mouche

Les agressions sexuelles dans la capitale économique ivoirienne prennent de l’ampleur. Et les stratégies des violeurs ne cessent d’évoluer. L’homme d’affaire et philanthrope, Hassan Hayek a révélé sur la toile comment certains malfaiteurs s’y prenne pour appâter leurs futures victimes.

Les filles sont mises en garde face aux déviances sexuelles qu’ont certains individus aux idées lugubres. Hassan Hayek appelé également « le vagabond de la charité » a partagé avec ses followers la stratégie utilisée venir à bout de leur plan malveillant.

Pour commencer, selon le philanthrope « il y a des personnes qui vous contacte en Inbox pour vous dire qu’ils vont vous shooter pour une publicité et il vous donne rendez-vous! C’est une dame qui vous met en confiance au téléphone et elle vous envoie la localisation Gps! ».

Ensuite, « une fois que vous arrivez, vous l’appelez et elle vous confirme que c’est ici et qu’elle va arriver! Un homme ouvre la résidence quand vous rentrez une autre personne sort de nul part avec un couteau. Il vous déshabille! vous vole ! vous bastonne ! Réinitialise votre téléphone et vous viole sans oublier de vous filmer ! ».

Enfin, « ils vous font dormir grâce à une drogue et prenne la tangente ! Et chaque jour il vous envoie vos vidéos du viol pour vous faire du chantage et enfin de compte il le publie !