Abou Ben Sambou (BBY) : « Le Sénégal n’a pas bazardé son pétrole »

Ces dernières semaines ont été marquées par une recrudescence du débat sur le pétrole avec des déclarations qui font croire que le Sénégal a bazardé sa ressource. Mais l’inspecteur des impôts et domaines Abdou Ben Sambou de Thionck Essyl (Bignona) a tenu, depuis son fief, à rétablir la vérité.

« Faux, le Sénégal n’a pas vendu son pétrole » a-t-il déclaré en marge d’une cérémonie de remise de fournitures scolaires et de bureaux qu’il a offertes aux écoles de la commune de Thionck Essyl. Malheureusement, le cadre du ministère des finances, par ailleurs militant de Benno Bokk Yaakaar constate pour le regretter des déclarations qui sont totalement en déphasage avec la réalité. Abdou Ben Sambou de rappeler qu’il s’agit d’un contrat de partage et de production et suivant un brème fixé, chaque partie encaisse ce qui lui revient de droit et donc celui qui a investi plus gagne naturellement plus.

Donc l’inspecteur Sambou s’inscrit en faux aux déclarations qui font état que le Sénégal ne gagne que 10% de son pétrole. Mieux, Abdou Ben Sambou prévient les sénégalais qu’on a emballés en leur faisant croire qu’avec le pétrole, ce sera fin des difficultés pour les sénégalais. Pour lui, ce sont les non sachant ou les naïfs qui peuvent croire à ce genre de déclaration.

Cependant, il souligne que cela va permettre au pays de faire des économies avec les milliards dépensés chaque mois pour acheter les produits pétroliers et gaziers. Pour éviter de croire à des contre-vérités et d’être déçu plus tard, Abdou Ben Sambou invite les sénégalais à plus de rigueur en prenant la peine de vérifier tous ce que les gens, notamment les hommes politiques disent.

L.Badiane pour Xibaaru