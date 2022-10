Ansou Sané à Macky : « Faux, tous les diolas ne sont pas avec Sonko »

Certains responsables de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar (BBY) du département de Bignona se sont remis au travail sur le terrain en perspective de 2024. C’est le cas de l’inspecteur des impôts et domaines Abdou Ben Sambou et du Maire de Sindian Ansoumana Sané. Cependant, il leur sera très difficile d’aller jusqu’au bout de leurs ambitions dans un département d’où est originaire l’opposant le plus en vue en l’occurrence Ousmane Sonko qui a gagné toutes les élections depuis la présidentielle de 2019.

Ces deux jeunes ainsi que les autres responsables se battent avec les moyens du bord qui sont malheureusement insuffisants pour contenir la vague de l’opposition. Et pourtant, chaque semaine, le Chef de l’Etat, Président de la coalition BBY distribue des postes de responsabilité sauf que le département de Bignona ne semble ne pas figurer sur les tablettes du Président Sall. Ni dans le gouvernement, ni une nomination au haut conseil des collectivités territoriales, ni au conseil économique, social et environnemental encore moins aux postes de direction des sociétés nationales comme si Bignona est placée dans une liste rouge.

Certains commencent à mal supporter ce qui ressemble à une punition injustifiée. D’autres par contre, estiment que c’est parce que ont fait croire à Macky Sall que « tous les diolas sont avec Sonko » et c’est pour cette raison peut être qu’il sanctionne à la limite, avec mépris le département de Bignona. Le Maire de Sindian, par ailleurs secrétaire général de Limak AIBD summa invite le Président à ne pas écouter ceux qui lui tiennent ce discours discriminatoire.

En effet, Ansou Sané a rappelé que BBY a obtenu environ 35% aux dernières législatives dans le département de Bignona malgré la percée montante de yewwi askan wi. Ce qui veut dire, selon Ansoumana Sané, que beaucoup de diolas ont voté pour Macky Sall vu qu’ils sont majoritaires dans le département. Sans vouloir être ethniciste, le maire de Sindian de souligner que chaque localité voudrait voir ses filles et fils dans des stations étatiques plus élevées et de savoir qu’elle a des représentants là où on prend les décisions.

Dans ces conditions, il faut reconnaitre que la situation commence à saper le moral des troupes de BBY mais Ansou Sané et certains responsables ne comptent pas baisser les bras, ils vont continuer à être sur le terrain, se battre comme ils peuvent mais ils méritent d’être renforcés pour prolonger le combat du gouvernement dans les communautés. Il faut rappeler que le département de Bignona c’est 72% du territoire régional de Ziguinchor, 19 communes et donc vouloir mettre de côté cette force politico-sociale, c’est frustrer des milliers de sénégalais qui croient pourtant à la politique du Président Sall.

Le maire de Sindian a, lui, eu le courage d’en parler à haute voix mais le moins que l’on puisse dire est que ça murmure beaucoup trop dans les rangs de BBY du département de Bignona. On risque d’assister à d’autres déclarations les jours à venir si rien n’est fait pour arrêter ce que beaucoup considèrent comme une discrimination maladroite qui est la conséquence de certaines considérations inappropriées.

L.Badiane pour Xibaaru