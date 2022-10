Le PLD/Suqali se mobilise…Oumar Sarr va renforcer la direction nationale de son parti

Le Parti des Libéraux et Démocrates (PLD/ Suqali) sonne la mobilisation générale. Après de longs mois sans activités publiques à cause de la crise sanitaire mondiale liée au Covid- 19 et de l’organisation successive d’élections au Sénégal, la formation politique dirigée par Oumar Sarr s’est réunit, ce week-end, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose.

Voici l’intégralité du discours du président Oumar Sarr :

Frères, sœurs, camarades du parti,

Je vous souhaite toutes et tous la bienvenue à la première conférence nationale du PLD/And Suqali (…).

Le 31 août 2020, presque forcés , nous avions décidé de prendre notre destin politique entre nos mains sans insulter, sans nous disputer avec qui que ce soit.

30 septembre 2020, notre récépissé entre nos mains, nous nous lancés dans la plus belle aventure de tous les temps, construire un parti pour conquérir le pouvoir politique.

Deux ans après, nous nous retrouvons aujourd’hui pour nous compter, pour faire le point sur les pas que nous avons effectués depuis la proclamation de notre parti, pour nous parler pour mieux continuer.

Avons-nous avancé ? Poursuivons nous le combat pour lequel nous nous sommes engagés ? Sous quelle forme ?

Disons-le. Déclarons-le. Ressassons-le. Notre parti est né dans la lutte pour la démocratie et un dialogue national et pour une union sacrée susceptible de préserver la paix civile contre le danger d’une déstabilisation générale des pays ouest-africains. C’est la résistance contre un refus du dialogue motivé par des raisons politiciennes qui a conduit à la constitution du PLD And Suqali. Le dialogue, le « Disso » est une partie intégrante de notre ADN.

C’est pourquoi, dans la continuité des actions menées dans le cadre du FRN et du Dialogue national, le Directoire national du parti a répondu positivement, et à l’unanimité, à la proposition du président Macky Sall d’intégrer le gouvernement, le 1er novembre 2020. C’est ce qui justifie notre appartenance à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. C’est la 3ème date de référence dans la marche de notre parti.

Depuis lors, nous avons fait face à plusieurs rendez-vous politiques.

1- Les événements de mars 2021 :

Devant cette crise politique de grande ampleur, le parti est resté fidèle à l’orientation politique retenue par le Directoire. Le PLD a assumé son appartenance au camp de la majorité, tout en faisant des propositions fortes portant notamment sur l’emploi des jeunes et la nécessité de poursuivre et achever le dialogue national. Nous avons aussi plaidé pour la mise en œuvre des consensus trouvés dans le cadre de la commission politique du Dialogue. Certaines de nos propositions ont trouvé un écho favorable.

Les événements de mars 2021 ont montré la réalité des tentatives de déstabilisation de notre pays contre lesquelles nous avons prôné le Dialogue et l’union sacrée.

Ils ont montré le grave impact économique et social de la pandémie du Covid 19, qui se trouve aujourd’hui renforcé par les conséquences du conflit russo-ukrainien.

Ces événements ont fortement pesé sur le déroulement des consultations électorales de janvier et juillet 2022.

2- Les élections locales de janvier 2022 :

BBY a perdu beaucoup de grandes villes du pays désormais contrôlées par l’opposition. Cependant, au plan national, BBY conserve une majorité confortable de communes et de conseils départementaux.

Pour sa part, le PLD a réussi le pari de la participation avec ses propres listes dans plusieurs communes et départements, où nous avons obtenu partout des élus, y compris la commune de Darsalam du département de Salémata que nous avons gagné seuls.

Dans les départements de Koupentoum et Koungheul où nous avions nos propres listes départementales, nos résultats furent exceptionnels dans les communes et au niveau départemental. À Bounkiling, dans le département de Tambacounda aussi, nos listes propres nous ont permis d’obtenir beaucoup de conseillers et des positions dans les conseils.

Dans les communes où nous avons participé sous l’étiquette de BBY, notamment dans le département de Dagana, nous avons fortement contribué à la victoire, consolidé nos positions et obtenu de nouveaux élus. Au total, le parti compte dans ses rangs près de 500 conseillers municipaux et départementaux, deux maires, de nombreux maires-adjoints, de vice-présidents de conseil départemental, des présidents de commissions dans les conseils etc.

C’est pourquoi le directoire avait tiré un bilan largement positif de cette première participation électorale du PLD.

3- Les législatives de juillet 2022 :

La seule organisation de cette consultation à la date initialement retenue a représenté une incontestable victoire politique, tant des pressions violentes étaient exercées pour imposer un report et permettre à l’opposition de refaire ses listes.

Au bout du compte, la catastrophe attendue n’a pas eu lieu : la paix a finalement régné avant, pendant et après les élections.

Bien que la liste BBY a été faite sans associer le PLD, le parti est resté constant dans son orientation et a apporté une contribution remarquée à la campagne et au vote pour la coalition.

Il était important de montrer que nous nous battons pour des principes et pour le pays et non simplement pour des postes. Cependant, l’absence de concertations au sein de la coalition est un vrai problème et nous l’avons tous déploré. D’autant que le même phénomène a été observé pour les élections au HCCT.

Ces élections ont abouti à une assemblée nationale fortement bipolaire, avec une très courte majorité d’une voix pour BBY.

4- Perspectives politiques :

Les raisons pour lesquelles le Directoire a engagé le parti dans la majorité BBY sont plus pertinentes encore aujourd’hui avec l’aggravation de l’instabilité politique dans notre sous-région et les risques de troubles sociaux liées à la cherté de la vie induite par le conflit russo-ukrainien et une crise financière internationale dont nous voyons aujourd’hui les prémices.

Notre priorité doit rester la préservation de la paix et de l’unité de notre pays pour faire face aux nombreux défis. Et d’empêcher que le Sénégal tombe entre les mains de forces obscures, comme c’est le cas ailleurs.

Il s’agit donc de confirmer notre ancrage dans la majorité présidentielle , tout en réclamant un meilleur fonctionnement de la coalition, une concertation permanente entre partis alliés et une prise en compte convenable de notre parti dans la répartition des responsabilités.

Il s’agit aussi d’encourager le gouvernement dans la prise en charge des préoccupations des populations, notamment en matière de coût de la vie, d’emploi des jeunes, etc. Il nous faut soutenir l’initiative récente du président Macky Sall dans ce domaine et suggérer la mise sur pied d’un comité de suivi pour mobiliser les populations en soutien de cette initiative.

Nous devons aussi continuer notre plaidoyer pour le reprise du Dialogue national et pour l’application diligente des consensus de la commission politique, notamment ceux relatifs à l’apaisement du climat politique et à la restauration du droit de vote de certains leaders politiques. Nous pensons naturellement à Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade.

Nous devons appeler au respect des institutions, en rappelant en particulier que la validation ou l’invalidation des candidatures à l’élection présidentielle est du ressort exclusif du Conseil constitutionnel. Tous les acteurs doivent respecter ce principe républicain.

Concernant l’élection présidentielle de 2024, nous devons appeler au rassemblement le plus vaste possible autour d’une candidature unique des forces d’émergence pouvant garantir la poursuite des transformations positives en cours dans notre pays. C’est le seul moyen de préserver le Sénégal de l’aventure.

Il est urgent de reconstituer une véritable coalition des partis et des mouvements de la majorité présentielle. Une coalition n’est pas un front organique, devons-nous préciser. C’est un front unique de partis et mouvements qui marchent, qui marchent séparément et qui décident pour un objectif bien défini d’être ensemble, de frapper ensemble. Il ne saurait dissoudre les partis. Au contraire, il doit favoriser « l’épanouissement de cent fleurs et la rivalité des écoles ».

Le préalable pour être membre d’une coalition, c’est d’exister, d’être sur le terrain, d’identifier ceux qui sont en mouvement sur le terrain, et de faire front ensemble pour la démocratie et la sécurisation de notre pays.

Être ensemble dans une coalition, c’est discuter librement.

Nous, le PLD, nous avons notre vision, notre programme fondamental, que nous devons d’ailleurs revisiter. Nous pensons par exemple que pour une véritable démocratie dans un pays comme le nôtre il faut une assemblée constituante souveraine réunissant toutes les forces vives du pays et fondant une nation, non pas celle léguée par le colonialisme mais celle créée par notre peuple dans sa diversité, et un gouvernement responsable devant elle. C’est pourquoi nous nous battons sans limite possible pour les libertés et la démocratie.

Nous pensons et c’est dans notre programme qu’il faut les États-Unis d’Afrique. C’est pourquoi nous devons appuyer systématiquement tout pas qui selon nous peut aller dans cette direction. La cedeao doit pour nous se transformer en outil d’intégration politique des peuples d’Afrique de l’Ouest, étape fédérale ou confédérale vers les États Unis d’Afrique.

Notre vision nous identifie politiquement mais face aux menaces visibles qui guettent le pays, nous disons unissons nos forces, combattons, gagnons, refondons notre pays.

Nous disons clairement. Il y a des acquis incontestables dans les actions du gouvernement et qu’il faut s’appuyer sur ces forces pour bâtir à nouveau et toujours.

Ce rassemblement du 29 octobre fera date bien évidemment.

Après avoir échangé sur notre orientation politique, nous devons réfléchir sur notre organisation interne.

La tenue d’une conférence nationale dans des délais aussi courts, dans un contexte politique en ébullition, relève presque d’un miracle. Réunir nos représentants dans les 46 départements que comptent le pays, les regrouper pour rafraîchir notre orientation et nos engagements est un succès incontestable. Nous devons nous appuyer sur ce succès pour avancer rapidement et sûrement.

Nous pouvons certes discuter de nos faiblesses mais se limiter à ces faiblesses inhérentes à une organisation neuve comme la notre c’est faire fi d’un immense boulevard de construction politique qui s’offre à nous.

En tout état de cause, il nous faut ici et maintenant :

* Réorganiser et renforcer le Directoire national en s’assurant que toutes les régions sont représentées et confectionner un calendrier que nous tiendrons ;

Mettre sur pied un bureau politique avec la représentation de l’ensemble des fédérations horizontales (départentales) et verticales (2 à 6 par fédération selon nos textes) et programmer des réunions périodiques et tournantes ;

* Mettre sur pied dans tous les départements les fédérations et dans toutes les communes les sections ;

* Convoquer un conseil national dès que les fédérations seront toutes fonctionnelles ;

Se fixer un objectif de placement de cartes et Commencer dès la fin de la conférence à placer les cartes ;

* Envisager dès maintenant une tournée et des réunions centrales dans les grands centres urbains et ruraux ;

* Préparer un congrès ordinaire en 2023.

C’est un programme certes ambitieux mais que nous devons tenir. Nous devons marquer la période politique qui s’ouvre devant nous. Nous incarnons les décennies de lutte pour la démocratie et l’Afrique. Nous devons marquer notre territoire.

Notre combat, votre combat doit compter. Il comptera.

Vive le PLD / And suqali !

Dr Oumar SARR

Président du PLD / AS.