Accident à Ndangalma : Le ministère des Transports annonce une enquête

Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens est revenu, dans un communiqué, sur le tragique accident de la route qui s’est produit sur la RN3, à hauteur du village de Ndiama Fall, dans la commune de Ndangalma du département de Bambey, le lundi 9 septembre, aux environs de 5 h 30. Une violente collision est survenue entre un camion transportant des granulats et un bus de transport en commun. D’après les premières constatations, le bus, qui transportait des passagers et des bonbonnes de gaz, a effectué un dépassement dangereux à vive allure. Les services de El Malick Ndiaye annonce une enquête.