Accident au Sénégal: l’hécatombe en chiffre…fait froid dans le dos

Les routes sénégalaises ont tué plus que le Bon Dieu en seulement 8 mois. Il a été dénombré entre janvier et août 2019, 18.390 blessés et 430 morts, sur plus de 11. 082 sorties sur l’ensemble du territoire national.

Pour ce mois d’aout, Dakar a enregistré 536 accidents de la route, dont 692 secourus et 15 décès, sur un total de 707 victimes. Soit une moyenne de 20 accidents par jour durant le mois d’août dernier. Dakar, Thiès-Diourbel sont plus touchées par les accidents de la circulation avec un taux de 65% d’accidents de la circulation. Ces chiffres ont été fournis par le lieutenant-colonel, Papa Ange Michel Diatta de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans les colonnes de L’Observateur.

Malgré toutes les mesures prise par l’Etat du Sénégal le mal perdure toujours et nos routes continuent de tuer.