Accident équipe Leral : Les condoléances de Matar Bâ

Monsieur le Directeur,

C’est avec beaucoup de tristesse et de consternation que j’ai appris le décès brutal de trois de vos agents, dans un tragique accident survenu hier sur l’axe Tambacounda-Kédougou.

Cet événement malheureux constitue une lourde perte pour les familles des victimes, la presse nationale et notre pays tout entier.

En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous témoigner de ma compassion et de ma solidarité, vous adresser mes sincères condoléances et formuler des prières pour que le Tout Puissant couvre nos trois défunts de sa miséricorde infinie et les accueille au paradis.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée.

A

Monsieur le Directeur

De LERAL TV

-Dakar-