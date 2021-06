Victoire de Chelsea : Le Sénégal fier de Edouard Mendy

Cher Edouard,

La finale de la Ligue des Champions qui vient de se dérouler au Portugal a été marquée par la brillante victoire de votre équipe, un succès auquel vous avez largement participé à travers vos brillantes prestations aujourd’hui magnifiées par tous les férus du football.

Cet exploit historique vous propulse dans le cercle restreint des joueurs africains ayant remporté cette prestigieuse compétition, ce qui constitue pour nous un motif de fierté et d’espoir.

Au-delà de vos impressionnantes qualités de gardien de but, la persévérance et la ténacité dont vous avez fait montre durant votre parcours de footballeur constituent une source d’inspiration pour notre jeunesse.

A cet égard, je voudrais vous transmettre les chaleureuses félicitations du Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Macky SALL et de l’ensemble des acteurs du mouvement sportif, tout en formulant des prières afin que vous puissiez maintenir cette belle trajectoire et engranger d’autres succès avec votre club et avec notre équipe nationale de football.

J’associe à ces félicitations tous ceux qui vous sont chers et vous prie de croire, Cher Edouard, à l’assurance de ma parfaite considération.

A

Monsieur Edouard MENDY

S/C de

Monsieur le Président

De la Fédération Sénégalaise de Football