Accident sur la route de Tamba…le bilan passe à 9 morts

La route a encore fait des victimes. Une collision entre un bus en partance pour Dakar et un véhicule 7 places sont entrés en collision sur la RN1 à la sortie de Sinthiou Maleme, une commune située à 27 kilomètres de Tambacounda. Le choc est d’une rare violence que tous les occupants du véhicule 7 places ont rendu l’âme sur le coup. Les sapeurs-pompiers de Tamba et les gendarmes de la brigade de Tamba se sont déployés sur lieux après le drame. Le bilan actuel est passé de 7 à 9 morts.

Selon les premiers éléments d’enquête livrés par le Gouverneur de Tamba, Oumar Mamadou Baldé, au micro de Iradio, « le véhicule 7 places viendrait de Touba en direction de Tambacounda et le bus avait quitté Tambacounda pour rallier Dakar ». « L’accident s’est produit à cinq kilomètres de Koussanar et malheureusement à l’hôpital, neuf corps sans vie ont été décomptés et cinq blessés, dont deux graves. Le bilan a été très lourd du côté du véhicule 7 places puisque sur les huit occupants dont le chauffeur, nous avons noté sept décès. Les autres sont des enfants qui étaient avec leurs mamans dont l’un était âgé d’un an et l’autre de quatre ans », dit-il.