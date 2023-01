Accusé d’agression sexuelle : Dani Alves arrêté et…

Le footballeur brésilien Dani Alves pourrait rapidement se retrouver en détention en Espagne. Accusé d’agression sexuelle par une femme, le latéral droit passé par Séville, le PSG et surtout le FC Barcelone a été entendu ce vendredi par la police catalane. Si le joueur de 39 ans a voyagé depuis le Mexique, où il joue avec les Pumas, et s’est rendu librement au poste, il en est ressorti dans un véhicule des forces de l’ordre.

Selon les informations de la presse espagnole, les faits remontraient à la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans la discothèque Sutton de Barcelone. La plaignante accuse le Brésilien d’attouchements. La victime présumée aurait immédiatement informé ses amis et les responsables de la boîte de nuit qui ont appelé la police. À l’arrivée des forces de l’ordre, Dani Alves avait déjà quitté les lieux. La plaignante a ensuite été examinée dans un hôpital de la ville avant de déposer plainte le lendemain.

Contacté par la chaîne espagnole Antena 3, Dani Alves a nié les accusations. « Je voudrais tout nier, a-t-il débuté. Oui, j’étais dans cet endroit, avec d’autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j’adore danser. Je dansais et m’amusais sans envahir l’espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n’ai pas fait ce qu’elle a dit. Cela fait mal, surtout pour les miens ».

L’arrière droit de 39 ans a été entendu par la police, ce vendredi 20 janvier 2023, avant d’être accompagné au palais de justice pour y être présenté devant un juge. C’est à ce dernier que revient le droit de décider de la suite à donner à cette affaire. Le Brésilien pourrait se voir confisquer son passeport ou bien d’autres mesures restrictives.