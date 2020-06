La Société d’Embouteillage casamançaise (SODECA), qui commercialise l’eau minérale naturelle La Casamançaise, a réaffirmé aujourd’hui au Cap Skirring (Sud du Sénégal) son ancrage dans la région naturelle de Casamance et son ambition de contribuer au développement et au rayonnement de cette région, dans un Sénégal prospère.

Cette clarification intervient au lendemain d’évènements malheureux ayant eu pour théâtre le Cap Skirring le 30 mai 2020, suite à une manifestation de mécontentement des populations qui y déploraient le manque d’eau. Implantée dans la même zone, la SODECA a également été affectée par ces manifestations, dans une crise qui dépasse de loin les missions et prérogatives de la SODECA, qui est une société privée.

La question de l’eau est une question sensible partout dans le monde. Les problèmes de distribution ou d’accès à l’eau se posent dans nombre de communautés en Casamance, dans le reste du Sénégal et ailleurs avec la même acuité. Les causes en sont multiples et très complexes. Ce qui demeure clair et constant est qu’il serait inexact et maladroit de vouloir accuser la SODECA d’être responsable du manque d’eau au Cap Skirring.

« Nous pouvons comprendre le mécontentement de certains face au manque d’eau. Nous vivons sur le même territoire et nous avons décidé d’y investir massivement pour contribuer au développement local. Nous ne pouvons pas laisser dire que la Casamançaise est la cause de cette pénurie. C’est inexact », a déclaré Eugène Ndiaye, Directeur général de la SODECA.

Faut-il rappeler qu’avant son implantation effective et le début de ses opérations, le projet de la SODECA a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental. Cette étude, menée par un cabinet sérieux d’experts indépendants a été validée par l’Etat du Sénégal. Elle constitue la meilleure garantie que l’exploitation de l’eau pour produire la Casamançaise ne peut en aucune manière affecter les sources d’eau potable où s’approvisionnent les communautés locales. Chacun peut le vérifier.

Dans un souci de clarification et de transparence, la SODECA se met à disposition de tous (autorités, associations, presse et grand public) pour fournir toutes les informations nécessaires qui permettront à chacun de se faire sa propre idée.

Plus de 200 emplois créés en trois ans

Les promoteurs de la Casamançaise sont eux-mêmes des fils de la région, attachés au respect des valeurs du terroir et aux lois et règlement de la république du Sénégal. En investissant en Casamance, ils ont choisi de miser sur leur région, d’aider à son rayonnement et à son intégration au reste du tissu économico-industriel du Sénégal.

L’engagement de la Casamançaise aux côtés des communautés locales et des acteurs nationaux ne souffre d’aucun doute, et les faits parlent d’eux-mêmes. D’énormes investissements ont été consentis dans la zone et plus de 200 emplois ont été créés par la SODECA répartis comme suit : 101

permanents dont 55 sont originaires des quatre villages environnants (Cap Skirring, Boucotte Village, Cabrousse, Diembéring) ; plus de 100 emplois non permanents dont 89 originaires de ces mêmes quatre villages.

L’impact économique de l’entreprise sur la commune de Diembéring a été considérable et est évalué en 2019-2020 à près de 445 millions de F CFA qui sont allés au bénéfice des commerçants, des professionnels et artisans de la commune (hôteliers, restaurateurs, transporteurs…), sans oublier les collaborateurs et leurs familles.

Le lancement de la Casamançaise a permis de faire baisser les prix de l’eau minérale de façon importante et de faire gagner ainsi du pouvoir d’achat aux consommateurs.

Par ailleurs, depuis environ deux ans une rumeur circule disant que l’eau de la Casamançaise serait vendue moins chère à Dakar que dans le Sud. Cette affirmation est inexacte. Les bouteilles d’eau de la Casamançaise sont vendues au même prix à tous les distributeurs du Sénégal, en leur donnant un prix de vente conseillé. C’est cela la pratique. Ensuite, chaque distributeur fixe son prix de vente aux consommateurs.

Sur un autre plan, la participation effective par le moyen de parrainages, de partenariats et de dons à la vie locale et nationale démontre l’attachement au Sénégal et aux activités que mènent les populations, du niveau national jusqu’au niveau local. Rien qu’entre janvier et février 2020, 60 demandes de partenariats et de sponsoring émanant d’associations diverses ou des services déconcentrés de l’Etat, ayant trait à des actions communautaires, religieuses, sanitaires, universitaires, administratives… ont été honorées.

Enfin, participant à la riposte en cours contre la pandémie de Covid-19, la SODECA a distribué des milliers de litres d’eau, des produits d’hygiène, ainsi que des dons financiers à plus d’une vingtaine d’associations, de centres de santé, à des comités de ripostes et autorités dans toute la basse Casamance et particulièrement dans les quatre villages de la zone.