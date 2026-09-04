Acte contre nature : Trois individus interpellés à la plage de Koudam

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a interpellé, le 31 août 2026, trois individus pour des faits qualifiés d’acte contre nature, de transmission volontaire du VIH-1 et de mise en danger de la vie d’autrui.

L’affaire a débuté après le signalement effectué par un Caporal-chef des Sapeurs-Pompiers détaché à la plage de Koudam. Celui-ci avait constaté la présence régulière, durant la nuit, d’une dizaine d’individus dont les comportements paraissaient suspects après le départ du public.

Pour déterminer la nature de ces agissements, l’équipe de surveillance des Sapeurs-Pompiers, en collaboration avec la Brigade de Recherches du Commissariat central de Kaolack, a mis en place un dispositif de surveillance discrète.

Dans la nuit du 30 au 31 août 2026, les agents ont ainsi constaté la présence de plusieurs hommes qui se livraient à des actes à caractère sexuel dans l’eau. Ayant remarqué qu’ils avaient été repérés, plusieurs d’entre eux ont tenté de quitter les lieux. L’intervention des forces de l’ordre a toutefois permis d’en interpeller trois, qui ont été conduits sous escorte au commissariat.

Dans un premier temps, les personnes interpellées ont nié les faits qui leur étaient reprochés. L’exploitation du téléphone portable de l’un d’entre eux a cependant permis aux enquêteurs de découvrir des échanges de messages intimes ainsi que des contenus à caractère sexuel entre les intéressés.

Confrontés à ces éléments, les trois mis en cause ont finalement reconnu les faits. Ils ont notamment déclaré qu’ils avaient l’habitude de se retrouver à la plage de Koudam après 19 heures pour se livrer à des actes à caractère sexuel.

Les réquisitions médicales effectuées dans le cadre de l’enquête ont par ailleurs révélé que deux des trois mis en cause avaient été testés positifs au VIH-1.

Les trois individus ont été placés en garde à vue pour acte contre nature, transmission volontaire du VIH-1 et mise en danger de la vie d’autrui. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.