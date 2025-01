Action citoyenne : Diap un vrai exemple du patriotisme à Mbacké

Mame Mor Dieng, un jeune entrepreneur spécialisé dans la mécanique est un modèle de garçon à suivre. En effet, il a prie l’initiative de financer les travaux de remblai des routes secondaires de la commune de Mbacké dont l’état de dégradation a atteint des proportions inquiétantes.

Accompagné dans ses actions citoyennes par certaines bonnes volontés, Diap comme l’appellent affectueusement ses amis, a réussi à faire le remblai des routes secondaires particulièrement celle qui mène vers Touba à hauteur de la mosquée Serigne Saliou Mbacké dans un premier temps. Cette route, un véritable calvaire pour les usagers, avait connu une dégradation causant d’énormes difficultés aux populations qui la prennent tous les jours pour aller dans la capitale du mouridisme avec parfois même des embouteillages monstrueuses.

Ne s’arrêtant pas à si bon chemin, le spécialiste de la réparation des véhicules mini bus communément appelés « Cheikhou Sarifou » a continué ses activités citoyennes et cette fois ci, c’est la route qui est en face de la mairie qui jouait un mauvais tour aux populations de se voir complètement réparer par Mame Mor Dieng dit Diap au grand bonheur mbackois qui rallient le centre ville et l’institution municipale tous les jours.

Pour la troisième fois, c’est la route sise à côté de la station Shell de recevoir les bonnes pratiques du patriote. Accompagné de quelques jeunes, le calvaire des usagers est rangé aux oubliettes après leur passage.

D’ailleurs, certains responsables politiques du parti Pastef dont le conseiller municipal Chérif Diop et Mao Mbaye en charge de la communication de la formation politique du président Ousmane Sonko se sont déplacés cette fois-ci pour saluer l’acte citoyen de Diap.

Interrogé sur ces actes, Diap de dire tout simplement que c’est pour soulager les souffrances des populations qui justifient cela et sans rien attendre en retour car, dans sa responsabilité sociale et sociétale, il estime qu’il est de son devoir d’accomplir ces gestes et d’accompagner le développement de la commune car, le bon état des routes facilitera le déplacement des véhicules et la réduction des accidents dans le territoire communal de Mbacké.

Toutefois, Mame Mor Dieng dit Diap devrait être accompagné par les autorités municipales et même étatiques dans ses activités citoyennes qui peuvent être aussi servir de bel exemple pour tous les jeunes sénégalais et particulièrement les patriotes.

Voici les images :

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn