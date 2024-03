Adama Diaw invite les sénégalais à soutenir Amadou Ba

APPEL A VOTER POUR LE CANDIDAT AMADOU BA

Chères jeunes, femmes, enseignants, travailleurs de l’administration, membres de la diaspora, et habitants des zones rurales,

Le 24 février 2024, nous avons une opportunité cruciale devant nous. C’est une chance pour notre nation de prendre un nouveau départ, de guérir les blessures du passé et de tracer un avenir meilleur. C’est pourquoi je vous exhorte, de tout cœur, à considérer le candidat Amadou Ba pour la plus haute fonction de notre pays.

Amadou Ba incarne l’intégrité, la sérénité et le dévouement au travail. Il porte en lui l’espoir et les aspirations de tout un peuple. Son engagement envers le Sénégal est inébranlable, et il est prêt à servir avec passion et détermination.

Je vous demande, jeunes de notre nation, de vous rallier à sa cause. Avec Amadou Ba, nous trouverons des opportunités d’emploi et des perspectives d’avenir prometteuses. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chacun de nous peut réaliser son plein potentiel.

Femmes du Sénégal, votre voix est cruciale. Amadou Ba reconnaît la valeur inestimable de vos contributions à notre société et s’engage à vous soutenir dans vos luttes et vos aspirations.

Enseignants, vous détenez la clé de l’avenir de notre nation. Amadou Ba reconnaît l’importance de l’éducation et s’engage à investir dans votre développement professionnel et à créer un environnement propice à l’apprentissage et à la croissance.

Travailleurs de l’administration, vous êtes les piliers sur lesquels repose notre gouvernement. Amadou Ba reconnaît votre dévouement et votre service et s’engage à vous soutenir pour que vous puissiez mieux servir notre nation.

Membres de la diaspora, vous êtes une partie vitale de notre nation, même loin de chez vous. Amadou Ba reconnaît votre contribution économique et culturelle et s’engage à vous impliquer davantage dans la construction de notre avenir commun.

Habitants des zones rurales, vous êtes les gardiens de nos traditions et de notre culture. Amadou Ba reconnaît votre importance et s’engage à investir dans le développement rural pour que chaque coin de notre pays puisse prospérer.

Je lance un appel à tous les candidats membres de la famille libérale, de BBY, et à tous ceux qui partagent notre vision d’un Sénégal uni et prospère, de soutenir Amadou Ba. Il est l’homme dont notre pays a besoin en ce moment crucial de son histoire.

Avec Amadou Ba, nous pouvons nous réconcilier, nous pardonner et nous unir pour le développement de notre cher pays, le Sénégal, la terre de la teranga.

Votons pour l’avenir. Votons pour l’espoir. Votons pour Amadou Ba.

Merci.

ADAMA DIAW FARA

CADRE APR